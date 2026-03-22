Iván Vélez presenta en la Fundación Gustavo Bueno su ensayo sobre la Transición, "La democracia que nos hemos dado"

Iván Vélez Cipriano (Cuenca, 1972), director de la Fundación DENAES (Fundación para la Defensa de la Nación Española), presenta este lunes a las 17.00 horas en la sede de la Fundación Gustavo Bueno su ensayo sobre la Transición, "La democracia que nos hemos dado", en el que analiza ese periodo de la historia reciente de España aplicando "la teoría de las capas y ramas del poder político construida" por el filósofo riojano y los pactos y renuncias que permitieron el tránsito de un régimen a otro.

En una nueva lección de la Escuela de Filosofía de Oviedo, Iván Vélez, arquitecto y estudioso de la historia, analizará "las continuidades y discontinuidades" entre dictadura y democracia. "El paso de un régimen a otro se hizo bajo el rótulo 'de la ley a la ley', y es precisamente en el actual periodo constitucional cuando se produjo la mayor quiebra: la de un golpe de Estado que pretendió la secesión de parte del territorio nacional", según el autor.

"El actual régimen llegó condicionado tanto por factores externos, los propios de la geoestrategia de la guerra fría, como por las transformaciones que experimentó ese periodo, en absoluto monolítico, llamado franquismo", sostiene Vélez, que cuestiona el papel del pueblo en todo aquel complejo proceso político,

Iván Vélez es un asiduo conferenciante de la Escuela de Filosofía de Oviedo, donde ha tratado de asuntos muy diversos. Su anterior intervención se remonta a noviembre de 2024 y versó sobre la conquista de Perú. En 2018 asumió la dirección ejecutiva de la Fundación DENAES, que tiene entre sus promotores al dirigente de Vox, Santiago Abascal, que forma parte de su patronato como vocal, y cuya presidencia de honor ostenta el filósofo Gustavo Bueno Sánchez.

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Entre otros libros, Iván Vélez es autor de "Sobre la Leyenda Negra" (Encuentro, 2014), "El mito de Cortés" (Encuentro, 2016), "La conquista de México" (La Esfera de los Libros, 2019), "Nuebas mentirosas" (Encuentro, 2019), "Nuestro hombre en la CIA. Guerra Fría, antifranquismo y federalismo" (Encuentro, 2020), "Torquemada. El gran inquisidor" (La Esfera de los Libros, 2020), "Reconquista. La construcción de España" (La Esfera de los Libros, 2022) y, ahora, "La democracia que nos hemos dado" (Encuentro, 2026).