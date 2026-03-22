Lleno en el Auditorio de Oviedo para redescubrir la historia del Arca Santa
Amigos del Reino Astur estrena con gran éxito un documental que recrea la apertura del relicario
Lleno absoluto y expectación desbordada. La sala de Cámara del Auditorio se quedó pequeña este domingo para el estreno de «El Arca Santa. El tesoro de la Cámara», un documental breve en metraje pero ambicioso en su planteamiento, que incluso dejó fuera a medio centenar de personas por falta de aforo. La propuesta, impulsada por la Asociación de Amigos del Reino Astur, ofreció una mirada renovada sobre la histórica apertura del Arca Santa en 1075, combinando recreación, tecnología inmersiva e inteligencia artificial.
El proyecto, gestado durante más de un año, implicó a especialistas y colaboradores de distintos territorios vinculados al antiguo reino. Parte de la recreación se rodó en la Catedral de Oviedo con figurantes y cuidada ambientación. Tras la proyección, el público participó en una tertulia con integrantes del equipo y expertos en historia medieval. La iniciativa aspira ahora a ampliar su alcance con su próxima difusión digital.
Suscríbete para seguir leyendo
- El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones
- Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
- De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
- Arranca la nueva vida del edificio de Minas en Oviedo: ochenta trabajadores de la Universidad se instalarán después de Semana Santa
- El transitado puente de Oviedo que volverá a abrir: costará 900.000 euros y las obras durarán siete mses
- Así es el bar más patriota de Oviedo: 'Si ser facha es ser español y estar orgulloso de ello, lo llevo a mucha honra
- Nueva pelea a la puerta de un after-hours de la calle La Luna de Oviedo: tres detenidos, uno de ellos con un machete, tras enfrentarse a plena luz tras una noche de farra
- Atacan con pintadas antifascistas un 'bar patriota' recién abierto en Oviedo