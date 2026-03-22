Lleno en el Auditorio de Oviedo para redescubrir la historia del Arca Santa

Lleno absoluto y expectación desbordada. La sala de Cámara del Auditorio se quedó pequeña este domingo para el estreno de «El Arca Santa. El tesoro de la Cámara», un documental breve en metraje pero ambicioso en su planteamiento, que incluso dejó fuera a medio centenar de personas por falta de aforo. La propuesta, impulsada por la Asociación de Amigos del Reino Astur, ofreció una mirada renovada sobre la histórica apertura del Arca Santa en 1075, combinando recreación, tecnología inmersiva e inteligencia artificial.

El proyecto, gestado durante más de un año, implicó a especialistas y colaboradores de distintos territorios vinculados al antiguo reino. Parte de la recreación se rodó en la Catedral de Oviedo con figurantes y cuidada ambientación. Tras la proyección, el público participó en una tertulia con integrantes del equipo y expertos en historia medieval. La iniciativa aspira ahora a ampliar su alcance con su próxima difusión digital.