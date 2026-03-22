Este es el nuevo concesionario de una conocida marca de coches que abrirá en abril en Oviedo

El pulso industrial y comercial de Oviedo no se detiene, especialmente en su área de influencia más cotizada. El polígono de Espíritu Santo, el enclave más demandado de la capital, se prepara para una importante reordenación de su oferta automovilística de cara al próximo mes de abril. Un movimiento a dos bandas liderado por un conocido grupo asturiano que busca blindar su posición en el mercado frente al empuje de los nuevos fabricantes asiáticos.

La operación tiene como epicentro el número 27 de la calle Dinamarca, donde un gran despliegue de operarios trabaja a contrarreloj. Allí, donde hasta el año pasado se servían culines de sidra y raciones en el gran recinto impulsado por la firma piloñesa Sidra Piloñu, pronto rugirán los motores. El inmueble, que en su día nació como una apuesta ambiciosa por conjugar la gastronomía y la experiencia en torno a la bebida autóctona en la periferia ovetense, cambiará definitivamente el aroma del mosto por el del concesionario de estreno.

Una estrategia de expansión

El traslado responde a una planificación estratégica bien definida. Una marca japonesa de referencia, que hasta ahora operaba en el número 5 de la calle Holanda, se mudará en apenas unas semanas a la nueva ubicación de la calle Dinamarca. El objetivo no es otro que ganar metros cuadrados, mejorar la exposición y modernizar las instalaciones para ofrecer un servicio más acorde a los estándares premium actuales.

Sin embargo, el local de la calle Holanda no quedará vacío. El "efecto dominó" diseñado por el grupo inversor permitirá la entrada de una conocida marca coreana. Con esta doble apuesta, la propiedad busca dar un nuevo impulso a firmas ya consolidadas en el parque móvil europeo, que en los últimos tiempos han visto cómo la irrupción masiva de marcas chinas —con precios agresivos y tecnología eléctrica— ha obligado a los concesionarios tradicionales a mover ficha con rapidez.

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Del llagar al escaparate

La metamorfosis de la nave de la calle Dinamarca es también el reflejo de la evolución del propio polígono. La salida de la sidrería de Piloñu dejó un espacio de grandes dimensiones que ahora el sector del motor recupera para su uso original. La inversión, de capital íntegramente asturiano, refuerza la confianza en el polígono ovetense como un eje comercial que, pese a la presión de las nuevas formas de movilidad, sigue siendo el principal escaparate para el comprador de la zona central.