El PSOE de Oviedo denuncia que el PP y Vox priorizan la industria frente al entorno rural
«Entre el medio ambiente y los intereses de las empresas, la derecha elige mal», asegura el edil Juan Álvarez Areces
El concejal socialista Juan Álvarez cargó este domingo con dureza contra el equipo de gobierno tras el rechazo de PP y Vox a su propuesta para limitar los usos industriales en suelos de canteras. Según el edil, la derecha local ha tomado partido por el beneficio empresarial en detrimento de la sostenibilidad: «Entre el medio ambiente y los intereses de las empresas, la derecha elige mal», sentenció.
La iniciativa del PSOE buscaba restringir estas áreas exclusivamente a la actividad extractiva, evitando la instalación de plantas de asfalto o tratamiento que, a juicio de Álvarez, «incrementan la presión sobre los núcleos rurales». El concejal lamentó que el Ayuntamiento mantenga la puerta abierta a actividades potencialmente contaminantes en terrenos que ya arrastran problemas ambientales crónicos.
Desde el Grupo Socialista urgen a aprovechar la revisión del Plan General de Ordenación para blindar el territorio y exigen la suspensión de licencias para evitar hechos consumados. Para el PSOE, la negativa del gobierno local es una «tremenda irresponsabilidad» que compromete el futuro equilibrio de los pueblos de Oviedo.
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