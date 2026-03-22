Un retrato de familia, el mejor poema del mundo: el sevillano Diego Vaya logra el Premio Jovellanos de Poesía

El sevillano Diego Vaya posee una trayectoria como poética notable, con diez poemarios publicados en las principales editoriales nacionales, presencia en varias antologías y reconocimiento en varios galardones. Desde ayer suma también el Premio Internacional de Poesía Jovellanos a "El mejor poema del mundo", que en su décimo tercera edición encontró en la obra del autor "Retrato (imperfecto) de familia" una "compleja sencillez de los lazos familiares" "con un lenguaje en apariencia prosaico pero preciso y sugerente" que le han hecho merecedor del premio, dotado con 2.000 euros. Así lo resolvió el jurado compuesto por Javier Almuzara, José Luis García Martín, Antonio Garrigues Walker, Ignacio Martínez, Ana de la Calle, Pilar Rubiera y Dalia Alonso. Estas dos últimas fueron, ayer al mediodía en la Universida de Oviedo, mientras en El Paraninfo se desarrollaba un maratón de poesía, las encargadas de dar a conocer el fallo en el Día Mundial de la Poesía.

El premio ha marcado un nuevo récord, con 2.683 obras presentadas de 44 países. Ediciones Nobel editará un libro donde figure el poema junto con una selección de los 30 poemas finalistas.