Así será el gran mercadillo de las flores que acogerá el centro de Oviedo en mayo

La calle Gil de Jaz se convertirá de nuevo en el gran escaparate del sector floral asturiano el próximo sábado 9 de mayo de 2026 con la celebración de las II Jornadas Oviedo en Flor organizadas por la Concejalía de Economía Transformación Digital y Políticas Sociales. Esta iniciativa busca consolidar una tradición con gran arraigo en la ciudad y potenciar la actividad de las floristerías locales vinculándolas a la escena de los mercadillos al aire libre como el de El Fontán. En caso de que las condiciones climatológicas no permitan el desarrollo del evento en la fecha prevista la organización ha reservado el sábado 16 de mayo como fecha alternativa para garantizar el éxito de la convocatoria.

El Ayuntamiento de Oviedo pondrá a disposición de los comerciantes un total de 18 puestos de venta independientes con unas dimensiones aproximadas de 4 por 1,80 metros. Cada expositor contará con equipamiento básico que incluye mesa bancada silla y sombrilla facilitando así que los participantes solo tengan que ocuparse de su género. El montaje de estas instalaciones se llevará a cabo el mismo día de la exposición y el desmontaje se realizará inmediatamente después del horario de venta. Los objetos permitidos para la comercialización serán exclusivamente flores y plantas naturales quedando excluidos otros productos que no pertenezcan estrictamente a esta categoría.

Los profesionales interesados en participar deben ser comerciantes del sector con alta en el Impuesto de Actividades Económicas o el código de actividad correspondiente tanto si operan en establecimientos permanentes como en mercadillos. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante diez días hábiles desde el 23 de marzo hasta el 7 de abril ambos incluidos. Para formalizar la inscripción es necesario presentar el modelo de solicitud firmado junto con la declaración responsable y el certificado de vigencia de la póliza de seguros de responsabilidad civil.

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Para obtener más información o resolver dudas sobre el proceso los interesados pueden acudir a la Sección de Comercio y Mercados situada en la calle San Pedro del Mestallón número 1 bajo o contactar a través del teléfono 984 083 999. También está disponible el correo electrónico emprendimientocomercioymercados@oviedo.es y el centro Creo en Oviedo ubicado en el Talud de la Ería en la calle Virgilio Palacio número 1 donde se ofrece asistencia técnica a los emprendedores y comerciantes locales. Con este mercado el gobierno municipal reafirma su compromiso con el Plan Integral de Comercio y la dinamización de las zonas céntricas de la capital.