El tercer encuentro coral de música sacra y religiosa llega a seis iglesias de Oviedo

Seis iglesias de Oviedo acogerán desde el lunes 23 de marzo y hasta el 28 el tercer encuentro coral de música sacra y religiosa. La Coral Dafne, dirigida por Ángel Albarracín, y el Coro Vetusta, con Carlos Ruiz de Arcaute al frente, serán las dos primeras agrupaciones que actuarán. Será el lunes 23 en la iglesia de Santo Domingo a partir de las 19.30 horas.

Al día siguiente, el Coro Son Astur y la Coral Polifónica de Asturias Cruz de la Victoria, dirigidos ambas por Javier Fernández Mejuto, ofrecerán un concierto, desde las 20.00 horas, en la iglesia de Santa María la Real de la Corte. El día 25 la iglesia de San Julián de los Prados será el escenario de la tercera de las actuaciones, a cargo del Coro Amigos de la Ribera y del Ochote cantos del Fontán, con Javier Fernández Mejuto y Gorka Fernández del Castillo a la batuta, respectivamente. El recital comenzará a las 20.00 horas.

La Coral La Corredoria, dirigida por Carlos Esteban, y el Coro San Javier, por José Miguel Lamalfa, actuarán el día 26, jueves, desde las 20.15 horas en la iglesia de San Francisco de Asís. Para las 19.30 horas está previsto el penúltimo de los conciertos del ciclo. Será en la iglesia de San Tirso el Real, donde ofrecerán un concierto Muyeres de San Esteban de Les Cruces, con Rebeca Velasco a la batuta, y la Capilla musical Palacio de Meres, con Miguel Quintana en la dirección.

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La última de las actuaciones se desarrollará en la iglesia de San Juan el Real el día 28, sábado, a las 20.00 horas. El Coro Reconquista y el Grupo de cámara Basílica de San Juan, ambos con Ángel Gallego de director, ofrecerán el último de los recitales del tercer encuentro coral de música sacra y religiosa. La actividad ha sido organizada por la Concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo en colaboración con la Federación de Coros de Asturias (FECORA).