Trasladado al HUCA un motorista que se sintió indispuesto cuando circulaba por Oviedo

Susto de última hora de la jornada dominical en el barrio ovetense de Ciudad Naranco. Un motorista de 46 años tuvo que ser trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras sufrir una indisposición de carácter agudo mientras conducía su vehículo por la calle Quevedo, en las inmediaciones del Archivo Histórico de Asturias.

Los hechos se desencadenaron al final de la tarde cuando, según confirmaron varios testigos presenciales, el hombre comenzó a sentirse indispuesto de forma súbita. Pese a la intensidad del dolor que padecía en el tórax, el motorista dio muestras de una gran serenidad al lograr maniobrar para detener la marcha de la motocicleta sin llegar a sufrir una caída o causar un accidente de tráfico.

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Una vez estacionado y a salvo, fue el propio conductor quien contactó telefónicamente con los servicios de emergencias para dar el aviso de su situación. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios que, tras una primera intervención in situ, decidieron su traslado inmediato al complejo hospitalario para someterlo a observación y realizarle las pruebas pertinentes que determinen el alcance de la dolencia.