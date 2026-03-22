El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones

El mercado inmobiliario de la capital asturiana acaba de sellar una de sus operaciones más discretas y, a la vez, simbólicas de los últimos años. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el histórico palacete de la calle Pérez de la Sala, el último gran chalé señorial del centro de Oviedo que permanecía en manos privadas, ya tiene nuevo dueño. Se trata de un empresario «de fuera de la región» que ha desembolsado 2,3 millones de euros para hacerse con esta joya arquitectónica, poniendo fin a un largo periplo de carteles de «se vende» y expectativas frustradas que mantenían en vilo al sector del lujo.

La operación se cerró hace apenas unos días. El acuerdo vincula al comprador con los herederos de José Rubio Sañudo, el recordado empresario vinculado a Constructora Asturiana y Seresco, fallecido en 2010 en este inmueble en el que había nacido 81 años antes. La propiedad, que originalmente fue un encargo del banquero Pedro Masaveu al arquitecto Juan Miguel de la Guardia en 1902, llevaba años buscando un relevo. Tras salir al mercado en el año 2022 por un montante de 3,3 millones de euros, el precio sufrió una sensible rebaja del 30% en el verano de 2024, situándose en esos 2,3 millones que finalmente han desbloqueado la firma ante notario.

Aunque los detalles sobre la identidad del nuevo propietario se mantienen bajo una estricta reserva, fuentes conocedoras de la transacción apuntan a este diario que el inversor tiene la intención de mantener el uso original de la construcción: la vivienda. No obstante, dada la versatilidad del edificio y su privilegiada ubicación frente al Auditorio Príncipe Felipe, no se descartan otros usos terciarios en el futuro, siempre bajo el paraguas de la protección urbanística que garantiza la conservación de su esencia ecléctica.

El camino hasta aquí no ha estado exento de pretendientes mediáticos. Según ha podido confirmar este periódico, el palacete estuvo en el radar de proyectos muy diversos que no llegaron a fructificar. Hace algo menos de un año, varios hosteleros locales asociados con el cantante ovetense Melendi mostraron un interés firme por el inmueble con la intención de convertirlo en un complejo para organizar eventos. Algunos vecinos de la zona afirman haber llegado a avistar al artista por la zona, alimentando los rumores de un posible desembarco empresarial en su ciudad natal.

Pero el «efecto llamada» de la casona de De la Guardia fue más allá de la música. En los despachos que gestionaron su venta, también se llegó a plantear la posibilidad de transformar los 977 metros cuadrados construidos en una clínica capilar vinculada a la firma de Cristiano Ronaldo. Incluso hubo quien puso sobre la mesa un proyecto para abrir un tanatorio, una opción que generó cierto interés, pero que, como el resto, terminó en vía muerta.

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Con la venta ya rubricada, el inmueble ha sido retirado de los portales inmobiliarios de referencia. El nuevo dueño se hace con una parcela de 2.066 metros cuadrados que alberga, además de la casona principal con su capilla y biblioteca, un edificio auxiliar para cocheras y un palomar. El palacete, que ya sobrevivió a dos reformas el siglo pasado a cargo de Francisco Casariego y Julio Galán, inicia ahora una nueva etapa. Atrás quedan los años de espera y las propuestas fallidas; el último bastión de la burguesía ovetense en Pérez de la Sala ya tiene de nuevo quien lo habite. n