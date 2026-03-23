El Ayuntamiento licita el servicio de comedor de las siete escuelas infantiles de Oviedo por 634.365 euros
El contrato abarca el próximo curso, 2026-2027
El Ayuntamiento de Oviedo destina 634.365 euros al servicio de cocina para el próximo curso en las siete escuelas infantiles que gestiona en el concejo. El plazo para que las empresas interesadas puedan presentar ofertas está abierto hasta el 10 de abril a las 23.59 horas.
El contrato licitado por el Consistorio abarca el próximo curso escolar con posibilidad de prorrogarlo un cuso más, entre el 1 de septiembre de 2027 y el 31 de agosto de 2028. Incluye tanto la preparación y elaboración de las comidas en las escuelas infantiles, que incluirá también meriendas y desayunos, como llevar a cabo los pedidos de materias primas y de los elementos necesarios para la confección de los diferentes menús.
También, recogen las bases, “colaborará en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes”. Los servicios auxiliares comprenden el apoyo a la cocina y lavandería, incluyendo la preparación del comedor para su uso, con la colocación de manteles y utensilios y su retirada. Del presupuesto destinado 301.612 euros se destinarán al servicio de cocina y el resto a las actividades auxiliares.
Los centros para menores de tres años de gestión municipal ofrecen el servicio de comida tanto a los alumnos de jornada completa como de media jornada, así como a los técnicos de Educación Infantil contratados. Las escuelas infantiles puestas en marcha por el Ayuntamiento son las de Dolores Medio, María Balbín, Colloto, Montenuño, Florida, Rubín y La Corredoria.
A ellas se suma otra escuelina, puesta en marcha por el Principado. Es "Carbayoninos", que tiene dos sedes, una en las Escuelas Blancas y otra en el colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas.
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