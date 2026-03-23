Un baño de masas como cierre

La Banda de Música "Ciudad de Oviedo" se dio anoche un baño de masas doble: por un lado, el público que abarrotó el Auditorio Príncipe Felipe (con largas colas que doblaban la calle media hora antes del concierto) y, por otro lado, los artistas que, durante casi hora y media, ofrecieron un programa muy interesante que cosechó numerosos aplausos de la concurrencia. En este contexto, la velada –titulada "Ciudad de dioses y música espiritual"– se estructuró en torno al compositor Azael Tormo y la "Misa Góspel" de Jacob de Haan.

"Elantris, la ciudad de los dioses" es una pieza de Tormo que requiere de una plantilla nutrida, con amplia percusión, para aportar el carácter trascendental que persigue el compositor valenciano. La banda se mostró bien ensamblada, aplicando varias dinámicas que dotaron de gran atractivo la interpretación.

La obra central del programa, "Astur, el espíritu de las montañas", era un estreno de Azael Tormo –presente ayer en el Auditorio– dedicado a la Banda ovetense y a su director. Este poema sinfónico, explicado a través de la megafonía, indaga en diferentes procedimientos compositivos para representar algunas de las figuras más emblemáticas de la mitología asturiana, con unos metales poderosos y algunos pasajes trepidantes que alternaban con inspiradas melodías en los clarinetes.

"Misa Gospel"

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La interpretación de la "Misa Gospel" de Jacob de Haan que cerraba el programa está enmarcada en un proyecto colaborativo al que se sumaron la Banda Sinfónica y Juvenil del Principado de Asturias y hasta siete formaciones corales: el coro AECC Asturias, el coro del Centro Asturiano de Oviedo, el coro del Conservatorio Superior de Música Del Principado de Asturias (CONSMUPA), el Ensemble Vocal Miguel Barrosa de Carreño, el Orfeón Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón, la Schola Cantorum Grado y la Coral Villa Blanca de Luarca. Todos los músicos, más de 150, rindieron a un nivel notable para ejecutar la misa, llena de swing, que dejó momentos de cierto efectismo y expresividad, como el "Sanctus" que, ante los aplausos del público al término de la velada, los intérpretes decidieron bisar para cerrar la cita y el ciclo invernal de la Banda.