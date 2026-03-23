El Camino Primitivo conquista a España desde Oviedo: «Es la ruta jacobea más bonita de todas»

El Camino Primitivo, la ruta que siguió Alfonso II hasta la tumba de Santiago iniciando la historia jacobea, vivió este fin de semana uno de esos momentos que marcan época y consolidan trayectorias. La asamblea nacional de federaciones de Amigos del Camino reunió en Oviedo hasta ayer a cerca de 170 participantes de más de 40 colectivos llegados desde distintos puntos de España, desde Cataluña hasta Canarias, pasando por Andalucía y otras comunidades. Un encuentro que sirvió para otorgar al itinerario originario un reconocimiento de alcance nacional. «Es el más bonito de todos», sostuvo durante el encuentro organizado por la asociación asturleonesa de Amigos del Camino el presidente de la federación nacional, Juan Guerrero Gil, reconociendo que la ruta se ha ganado a pulso el título de punto de partida de esta tradición milenaria.

La asociación asturleonesa, con su presidenta, Lourdes Campillo, al frente, destacó el éxito de participación de un evento que, a su juicio, contribuye a consolidar Asturias como destino jacobeo predilecto. «Hace veinte años ni siquiera se reconocía que el Camino pasaba por Asturias», indica Campillo, para luego contrastar esa situación con la actual. «Hoy el Camino está de moda y el Principado es muy tenido en cuenta», indica.

El director general de Patrimonio Cultural del Principado, Pablo León, fue más allá durante la inauguración de la asamblea, donde calificó de «sueño» el salto dado en los últimos años por este motor del turismo religioso. «Recuerdo que en un congreso al que fui como historiadora en 1986 hasta se ponía en duda que el Camino pasara por Asturias», subraya Campillo.

El programa incluyó una excursión a Covadonga y una cena en la que se nombró socia de honor a Josefa Sanz, cronista oficial de Avilés y figura clave en la historia del colectivo. La jornada de clausura culminó este domingo con una ofrenda floral ante San Salvador en la Catedral, seguida de una espicha.

A lo largo del fin de semana se destacó que el Camino Primitivo registró 28.000 peregrinos con compostelana en 2025, aunque se estima que superó los 50.000 caminantes en total. Un flujo diverso, impulsado por motivos de fe, cultura o turismo, que aspiran a superar este año con un nuevo impulso a partir de esta Semana Santa y el Xacobeo 2027.

Campillo insiste en que el Camino «es amplio y abierto a todos», con «un creciente peso de peregrinos extranjeros» que en muchos casos se reparten prácticamente a partes iguales con los nacionales. La climatología asturiana, apuntan, condiciona además los flujos, concentrando la mayor afluencia a partir de la primavera, cuando otras rutas del sur reducen su actividad por el calor.

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La asamblea de la federación nacional dejó también un poso simbólico, el de reivindicar a Oviedo como origen de todos los caminos. A día de hoy, explican, ese reconocimiento es palpable y se proyecta hacia el futuro como una oportunidad de desarrollo turístico y cultural para Asturias, que aspira a seguir creciendo sin perder su esencia histórica y espiritual actuales adicionales.