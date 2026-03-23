Canteli entrega este martes unas Medallas de Bronce aprobadas hace 18 años
Las distinciones fueron otorgadas a los miembros de la comisión de la Ley de Memoria histórica creada en 2007 para estudiar la retirada de calles franquistas
Oviedo salda este martes una deuda pendiente desde hace casi dos décadas. El salón de plenos acoge a las 12.00 horas, la entrega de la Medalla de Bronce de la ciudad a la Comisión de la Ley de Memoria Histórica constituida en 2007, distinción aprobada un año después bajo el mandato de Gabino de Lorenzo.
El gobierno de Alfredo Canteli reconoce así el trabajo de este grupo de expertos que analizó el callejero para retirar símbolos franquistas. Aquella comisión impulsó cambios de nombre de vías como Teniente Coronel Teijeiro (Samuel Sánchez), Capitán Almeida (Fernando Alonso) o División Azul (Real Oviedo), además de retirar el medallón de Franco y estatuas. Sin embargo, otras propuestas como Coronel Aranda, Comandante Caballero o Plaza de la Liberación no se ejecutaron entonces, marcando una etapa de transición simbólica compleja para la ciudad.
Debido al tiempo transcurrido, la ceremonia tendrá un carácter emotivo; muchos integrantes han fallecido y sus allegados recogerán el galardón en nombre de figuras como el filósofo Gustavo Bueno, los periodistas Luis José Ávila y Esteban Greciet, el estudioso de la historia local Emilio Campos y el filósofo y militante comunista José María Laso Prieto. Junto a ellos, se honra la labor de la cronista oficial de Oviedo, Carmen Ruiz-Tilve, la escritora Susana Pérez-Alonso, la catedrática de Lengua Española Josefina Martínez, el catedrático de HistoriaJosé Girón Garrote y el notario Antonio Caicoya y el medievalista José Fernández Conde.
Oviedo cierra así una etapa pendiente y reivindica la labor de quienes trabajaron por una memoria histórica equilibrada. El homenaje simboliza también un compromiso institucional con el pasado. n
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