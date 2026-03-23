La céntrica plaza de Oviedo que el 18 de junio se convertirá en un gran escenario al aire libre para conmemorar un señalado aniversario

La plaza de Porlier se transformará el próximo 18 de junio en un gran escenario al aire libre abierto a toda la ciudadanía que sepa tocar un instrumento. La iniciativa, prevista a partir de las 18.00 horas, servirá como colofón a la programación especial organizada con motivo del 30 aniversario de la Escuela Municipal de Música María Teresa Pérez Prieto. El evento final pondrá el broche a más de dos meses de actividades que arrancarán el 10 de abril con una Gala 30 aniversario en el teatro Campoamor, fijada para las 18.30 horas. A partir de ahí, el calendario incluirá jornadas de puertas abiertas los días 11 y 12 de junio, así como un ciclo de microconciertos que se desarrollará entre el 10 y el 17 de ese mismo mes en distintos puntos de la ciudad.

En concreto, el programa de actuaciones comenzará el 10 de junio con el coro infantil, que actuará a las 19.00 horas en la plaza de Riego. Un día después, el 11 de junio, será el turno de las bandas de la escuela, que ofrecerán un concierto a las 19.30 horas en la plaza del Ayuntamiento. La actividad continuará el 12 de junio con la orquesta infantil, que actuará a las 18.30 horas en la plaza Daoiz y Velarde.

El ciclo se retomará el 16 de junio con la actuación de un combo de adultos en la plaza del Fontán a las 19.30 horas, mientras que el 17 de junio el coro de adultos pondrá la música en la plaza del Ayuntamiento, también a las 19.30 horas.

La presentación del programa tuvo lugar en el salón de té del Campoamor y contó con la participación de la concejala delegada de Educación, Lourdes García, y de la jefa de estudios y directora interina del centro, Marisa Díaz. Durante su intervención, García subrayó que la ciudad atraviesa “un momento mágico” tras superar el primer corte en su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, y destacó el papel de instituciones como la escuela de música en ese camino. “La enseñanza nos llevará a lo más alto”, afirmó en referencia a un centro que cuenta actualmente con 507 alumnos y 24 profesores.

Por su parte, Marisa Díaz señaló que la gala del 10 de abril permitirá hacer un recorrido por las distintas etapas de la escuela, reuniendo a alumnado, antiguos estudiantes y profesorado. “Celebraremos tres décadas de una trayectoria muy exitosa”, apuntó.

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El acto de presentación concluyó con una breve actuación musical a cargo de los profesores Ana Isabel García Beltrán, a la guitarra, y Saúl Suárez Lobo, al violín, que interpretaron tres piezas entre los aplausos del público asistente.