El «Ensemble 4.70», un lustro después, en la Sociedad Filarmónica

La centenaria_Sociedad Filarmónica ovetense ofrecerá esta tarde, a partir de las 19.45 horas, la segunda de las citas musicales previstas para el mes de marzo, mediante un recital que protagonizará el «Ensemble 4.70», formado en esta ocasión por Yuri Zhislin y Pedro Ordieres (violín), Rubén Menéndez y David Roldán (viola) y Nadège Rochat y Marta Martínez (violonchelo). Estructurado en dos partes, el Ensemble interpretará, en la primera, el «Sexteto de cuerdas número 2 en Sol mayor» op. 36 de Johannes Brahms, una obra en cuatro movimientos que revela un compositor con sus habilidades para la escritura musical plenamente desarrolladas evidenciado este aspecto en unos contrapuntos estilizados y bien integrados en la pieza o en un refinado procedimiento de variaciones en el tercer movimiento.

La segunda parte está dedicada a la ejecución del «Sexteto para cuerda en Re menor», op. 70 de Piotr Ilich Chaikovski. Este sexteto ocupó al maestro ruso durante cinco años, datando los primeros bocetos de 1887 y publicándose, tras las revisiones finales, en 1892. Sin embargo, el mayor trabajo fue realizado por Chaikovski en 1890, a su regreso de una estancia en Florencia que se traducirá en el sobrenombre de la pieza, conocida como «Souvenir de Florence».

El «Ensemble 4.70» celebra el quinto aniversario de su primera aparición bajo ese nombre en el Teatro Jovellanos de Gijón en marzo de 2021. Su plantilla para esta velada refleja el espíritu de la agrupación camerística: dos miembros fundadores (Marta Martínez y David Roldán) que ya actuaron en el Teatro Filarmónica en noviembre de 2021, dos incorporaciones locales posteriores seleccionadas entre los primeros atriles de las orquestas asturianas (Pedro Ordieres, coprincipal en la OSPA y Rubén Menéndez, principal en Oviedo Filarmonía) y dos solistas internacionales freelance vinculados a la región (Yuri Zhislin y Nadège Rochat) que actúan por primera vez junto al Ensemble. Zhislin es profesor de violín y viola en el Royal College of Music de Londres e imparte clases magistrales en toda Europa, además de ser invitado regularmente como miembro del jurado y presidente de numerosos concursos internacionales de violín. Por su parte, Rochat ha actuado en algunas de las salas de concierto más importantes del mundo, como el Tonhalle Zúrich, el Musikverein de Viena, el Konzerthaus de Berlín, el Carneige Hall de Nueva York o el Teatro Mariinsky de San Petersburgo.

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Las entradas para este recital, de en torno a hora y media de duración (pausa incluida), se pueden adquirir, al precio de 20 euros, en la página web de venta de entradas de la Sociedad Filarmónica: https://filarmonicaoviedo.koobin.es/.