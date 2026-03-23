El IES Doctor Fleming convierte su salón de actos en un estudio de radio por tercer año consecutivo
Isidro Fernández Rozada, Laura González y Juan Ramón Lucas fueron entrevistados en la primera jornada
El IES Doctor Fleming inició ayer la tercera edición de la Semana de la radio. Durante cinco días el salón de actos del centro educativo se convertirá en un estudio desde que se emitirán otros tantos programas de varias emisoras. En la primera jornada fue «Crónicas de Asturias», de Radio Nacional de España (RNE).
La periodista Teresa Coto, con la ayuda de las alumnos del IES Doctor Fleming y del colegio Gesta, entrevistó al periodista Juan Ramón Lucas, madrileño, pero con raíces familiares en el Principado. Posteriormente, pasaron por los micrófonos del programa radiofónico Laura González, presidenta de honor de Izquierda Unida de Asturias y que presidenta de la Junta General del Principado, e Isidro Fernández Rozada, histórico dirigente del PP de Asturias.
Se refirieron ambos al ambiente político actual, comparándolo con el que había cuando representaron a sus formaciones políticas. «Era un ambiente mucho mejor, dijo González. «Cuando veo el parlamento español ahora me dan ganas de llorar», apuntó, a lo que Fernández Rozada añadió: «Yo estoy llorando desde hace tiempo».
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