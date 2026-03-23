Iván Vélez, director de la Fundación DENAES: "Puigdemont quería privatizar Cataluña"

Iván Vélez Cipriano (Cuenca, 1972), director de la Fundación DENAES (Fundación para la Defensa de la Nación Española), sostiene que "el punto crítico de la democracia que nos hemos dado o nos han dado, o en la que estamos inmersos, fue el golpe de estado de Cataluña". Se refiere, evidentemente, al estado democrático español y considera que la declaración unilateral de independencia del parlamento catalán fue mucho más peligrosa para su mantenimiento que el golpe de estado de los militares en 1981, dado que aquel "no comprometía la integridad de la capa basal del estado". En cambio, argumentó, "Puigdemont quería robar ese territorio, privatizar Cataluña".

Iván Vélez presentó este lunes en la Fundación Gustavo Bueno su último ensayo, "La democracia que nos hemos dado" (Editorial Encuentro, 2026). En el libro analiza la transición política española, del régimen franquista a la actual monarquía constitucional, aplicando la teoría política de Gustavo Bueno, que, más allá de los tres poderes del estado -legislativo, ejecutivo y judicial- reconoce nueve -entre los que están incluidos el militar, el diplomático o la Corona-.

Su conferencia, en el marco de la Escuela de Filosofía de Oviedo, se inició con un repaso a la historia del movimiento independentista catalán, remontándose a la época de la clandestinidad en el franquismo y llegando hasta 2017 y las consecuencias del referéndum y la declaración de independencia del Gobierno de Carles Puigdemont. Diada por diada, hasta ya pasado el coronavirus, momento a partir del que percibe cierto estancamiento del movimiento, Iván Vélez fue revisando los lemas y la afluencia a cada una de las convocatorias, en ascenso hasta alcanzar su cima en 2017.

Responsabilizó de la evolución de los acontecimiento al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del PP, y calificó la posterior aplicación del artículo 155 de "timorata". Y, con anterioridad a estos acontecimientos, como punto de inflexión decisiva en el progreso del proceso independentista, citó el mitin del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el Palau San Jordi de Barcelona, en 2003, en el que comprometió su apoyo a la reforma del estatuto que aprobara el parlamento catalán

El nuevo libro de Iván Vélez se inicia con una cita del filósofo Gustavo Bueno, que también recordó este lunes, al inicio de su intervención, y que cuestiona que la constitución de España se equipare a "un proceso equiparable a la constitución, ante notario, de una sociedad anónima". El autor de "La democracia que nos hemos dado" leyó el artículo 2.º de la Constitución española y hizo reparar a los asistentes a la conferencia en el "juego de ambigüedades" entre nacionalidades y regiones. En ese punto hizo una referencia a Asturias, en alusión a la justificación de la consideración de nacionalidad de un territorio y su comunidad atendiendo a razones históricas: "¿Es que Extremadura no tiene historia? ¿Asturias? Ahora están fabricando el idioma para ponerse a la altura de esas nacionalidades…".

En la segunda parte de su charla, Iván Vélez se adentró en el análisis de "las continuidades y discontinuidades" entre el régimen dictatorial de Francisco Franco y la actual democracia y cuestionó que este sistema de gobierno, el democrático, sea "el más representativo, el mejor".

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Iván Vélez es un asiduo conferenciante de la Escuela de Filosofía de Oviedo, donde ha tratado asuntos muy diversos. En 2018 asumió la dirección ejecutiva de la Fundación DENAES, que tiene entre sus promotores al dirigente de Vox, Santiago Abascal, que forma parte de su patronato como vocal, y cuya presidencia de honor ostenta el filósofo Gustavo Bueno Sánchez, que ayer lo presentó e introdujo su conferencia.