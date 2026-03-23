Javier Rodríguez, de la Escuela de Arte de Oviedo a Marvel: "El cómic tiene mucho futuro"

Javier Rodríguez (Oviedo, 1972), dibujante y colorista de cómics, ha compartido esta mañana con los alumnos de su antigua escuela, la Escuela de Arte de Oviedo, sus aventuras en el mundo editorial, desde sus inicios autogestionados -fotocopiando fanzines en la oficina de su padre en Ensidesa- hasta su trabajo para Marvel, con "The Amazing Spider-Man" y su Premio Eisner, el año pasado, por la serie "Zatanna: Abajo la sala", para DC Comics. Aprendió a leer con los cómics y heredó la pasión por ellos de su progenitor, que era "un lector empedernido" de aquellas publicaciones. Confesó que no es un gran apasionado del dibujo y que le interesa en la medida en que le es útil para contar historias.

"El cómic tiene mucho futuro, no solo como divertimento sino como herramienta de transmisión de conocimiento", auguró, defendiendo su universalidad y su capacidad de salvar barreras idiomáticas. "No tengo absolutamente nada en contra de las herramientas de inteligencia generativa", aseguró, pero él se queda con el cómic y las historietas en papel: "El cómic consiste en quedarse con lo básico y que el espacio que hay entre una viñeta y otra, lo que no está dibujado, lo complete el lector, es una interacción del lenguaje; el cómic funciona eliminando información y el algoritmo necesita mucha información".

En su reencuentro con su Escuela, en la que se matriculó en 1989 y en la que estudio Diseño Gráfico y Fotografía, Javier Rodríguez ofreció su colaboración para sacar adelante el ciclo de cómic que el centro quiere incorporar a su oferta formativa. "Todo mi apoyo y todo lo que pueda aportar", dijo.

Sobre su relación con el cómic, comentó que "tiene un carácter pop que me flipa; es algo barato que cuando lo lees te vincula, es como tener arte a muy bajo precio, si conectas y te toca se crea una vinculación con el objeto, con el papel, y esa sensación táctil es brutal". "Me flipa el objeto, el papel, me alucina, pasar página, ir hacia atrás y hacia delante...", reconoció.

De su presentación, en la inauguración de las jornadas y tras las intervenciones institucionales, con representación del Principado y de la Escuela Superior de Arte de Avilés, se encargó Eduardo Guerra, que, además de amigo, es maestro de taller de Diseño de Artes Plásticas y Estampación de la Escuela.

Javier Rodríguez se remontó a sus inicios en el mercado laboral, en un contexto socioeconómico no muy distinto al actual: "En el año 1992 y 1993 estábamos igual que ahora, era un momento de crisis, el cómic iba en barrena, estaba desapareciendo, había una gran inestabilidad, con una crisis económica fuerte, no era un momento fácil, y, mira, aquí estoy...".

Vivió 20 años en Barcelona, dio un taller a chavales en un instituto de la periferia, con mucha gente metida en el cómic, sobre todo en el manga; compartió estudio con Igor Medio; hizo "story boards" para cine; trabajó en la publicidad y el cine. En el cómic empezó "autopublicando". "Descubrí que muchas cosas que aprendía aquí, en Teoría de la Información o en fotocomposición, me servían", contó. También trabajó más de 10 años como ilustrador para "El País de las Tentaciones".

Su entrada en el mercado editorial estadounidense no fue planeado. "Yo me separé de los superhéroes con 20 años y lo que menos esperaba es ser dibujante de superhéroes con 40", confesó. "Empiezo a trabajar en Estados Unidos de rebote. Estaba con Glénat, trabajaba para la revista 'El víbora'. Conocí a Joan Navarro, vital en el cómic español, y le presente la serie que estaba haciendo para 'El víbora'", recordó, y a partir de ahí todo se precipitó. Un amigo le propuso trabajar de colorista: "Estuve muchísimos años coloreando cómics, luego salté a Marvel", hasta que le propusieron dibujar a Spiderman. "Empecé a dibujar superhéroes y dejé de ser colorista, fui mutando hasta donde estoy ahora: menos el guion lo hago todo", dijo.

El método de trabajo de Javier Gutiérrez está basado en la disciplina: "No hay nada mejor que observarse a sí mismo, ver qué te va mejor y ser disciplinado. El secreto de todo es la disciplina, lo aprendí con el grupo de música; un grupo de punk en los 90 parece un desfase pero yo aprendí mucho, la disciplina era la única manera de salir adelante en el mundo de la música". "Aprender a hablar, intercambiar ideas, compartirlas, que te critiquen" son, según el dibujante ovetense, fundamentales para progresar profesionalmente. "La asignatura que más hice durante unos años fue Cafetería", se sinceró.

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A los estudiantes que esta mañana llenaron el salón de actos de la Escuela de Arte de Oviedo para escucharles les hizo tomar conciencia de lo afortunados que son. "No sabéis el lujo que supone tener una Escuela de Arte pública", les dijo. Y dejó un par de consejos a los que quieran dedicarse al cómic: "Tienes que privarte de la estabilidad que te podría dar otro trabajo y quitar ese miedo, la idea de la seguridad constante. Los mejores trabajos que nunca vinieron con seguridad", es uno; "en el mundo creativo tienes que acostumbrarte a generar proyectos y que te los vean", así que "si alguien te llama es porque le gusta lo que tú ofreces, dale lo que tú ofreces", es el otro.