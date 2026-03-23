Un joven de 19 años se precipita a un patio interior en Oviedo tras haber sido detenido el día anterior por un caso de violencia de género

Un joven de 19 años de origen argentino fue trasladado en estado grave al HUCA la noche del domingo tras precipitarse a un patio interior desde un tercer piso de la calle la Argañosa. El suceso tuvo lugar apenas un día después de que el afectado hubiera sido detenido en el marco de una investigación por violencia de género, según la cual había amenazado con un cuchillo a su pareja en Gijón. A su llegada, los policías encontraron al joven inconsciente y tuvieron que practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios sanitarios, que confirmaron lesiones de gravedad y procedieron a su traslado al hospital.

Según consta en la intervención policial, los hechos se desencadenaron en torno a las 20.04 horas del domingo, cuando una patrulla fue comisionada por la sala del 092 para acudir a un edificio residencial donde, al parecer, una persona se había precipitado desde una de las plantas al patio de luces.

A su llegada, los agentes localizaron a un varón tendido en el suelo, en posición decúbito supino, con temblores generalizados y sin respuesta a estímulos. Ante la gravedad de la situación, iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar con ayuda del desfibrilador de dotación. Tras varias compresiones torácicas, el joven recuperó la respiración, siendo colocado en posición lateral de seguridad hasta la llegada de asistencia médica.

Minutos después acudió una ambulancia medicalizada, cuyo equipo facultativo realizó una primera valoración del herido, apreciando una fractura de cadera y un fuerte traumatismo en la parte posterior de la cabeza. Posteriormente, efectivos de bomberos colaboraron en las labores de evacuación desde el patio interior, un espacio de difícil acceso, facilitando su traslado hasta una UVI móvil, que lo condujo al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Durante la intervención, los agentes pudieron reconstruir parcialmente lo sucedido gracias a varios testimonios vecinales. Una residente del inmueble explicó que escuchó un fuerte golpe y, al asomarse a la ventana, vio al joven ya en el suelo, por lo que alertó de inmediato a los servicios de emergencia. Otra vecina relató haber oído instantes antes una discusión telefónica en las escaleras del edificio, durante la cual el joven habría pronunciado frases en las que advertía de su intención de quitarse la vida.

Asimismo, los policías localizaron el teléfono móvil del afectado en las escaleras del inmueble. Mientras lo custodiaban, recibieron una llamada de una mujer que se identificó como su expareja, quien manifestó haber mantenido varias conversaciones con él a lo largo de la tarde.

También se personó en el lugar la hermana del joven, titular del piso desde el que se precipitó, que aseguró no haber tenido noticias suyas desde el día anterior, coincidiendo con su detención, y que desconocía por completo lo ocurrido hasta ese momento.

Los agentes inspeccionaron las zonas comunes del edificio sin poder determinar con exactitud desde qué altura se produjo la caída, si bien un vecino indicó haber visto al joven en las escaleras a la altura del tercer piso poco antes del suceso.

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La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.