Las músicas de película compuesta por cinco alumnos del Conservatorio sonarán en directo en un cine-concierto en el Campoamor

En una vuelta a los orígenes de las proyecciones cinematográficas, la música en directo acompañará el martes, día 24, en el teatro Campoamor a las imágenes de documentales y películas. En la actividad, que se enmarca en el programa de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO), las bandas sonoras de los filmes fueron compuestas por cinco alumnos del Conservatorio Superior de Música «Eduardo Martínez Torner», Teo Montero, Marlon Lombera, Iván Gómez, Gonzalo Smaniotto y José Ángel Miñor.

Estas piezas serán interpretadas por cuatro ensembles del centro, de música contemporánea, de clarinetes, de flautas y de saxos. El cine-concierto «Orígenes», que comenzará a las 20.00 horas, se inscribe en el marco del VIII Concurso de Composición Consmupa, cuyo resultado se dará a conocer al final del recital. «Hicieron un trabajo fantástico», afirma Manuel Martínez Burgos, doctor en música por la Universidad de Oxford y catedrático numerario de Composición en el Consmupa.

En este encuentro entre la imagen proyectada y la música en directo, los alumnos seleccionados para componer las obras destacan que están «muy emocionados» por estrenar en el teatro Campoamor. Para el documental «Japanese farmers» (1969), producida por Public Media Inc, Teo Montero ha utilizado «como base de la composición melodías tradicionales japonesas», pero también ha recurrido a la electrónica, explica. Sobre el escenario del teatro Campoamor, Alberto Veintimilla dirigirá al ensemble de clarinetes en la interpretación de la obra

Para Angel´s fligth (1960), producida por Thor Lovoos y dirigida por Bill Cartwright, Edmund Penny y Sven Walnum, Marlon Lombera utilizó «tres de las coplas de Jorge Manrique» y una parte electroacústica. Su creación sonora será interpretada por un ensemble de música contemporánea dirigido por Pablo Camblor. En «Insigondu», la obra firmada por Iván Gómez, se propuso «buscar el diálogo» entre el ensemble de saxos, dirigidos por Julia Segovia, y la música electrónica para acompañar a las imágenes de «Earth views» de la NASA. Se centró, indica, en las «leyes físicas que hicieron posible que la Tierra exista».

Para la película muda francesa «Voyage sur Jupiter», de Segundo de Chomón, el alumno Gonzalo Smaniotto combina «los elementos impresionistas con una óptica irónica», asegura. «La música le suma una perspectiva diferente a las imágenes» del filme de 1909, comenta. La composición será interpretada por el ensemble de flautas que dirigirá Carmen Viejo, al igual que «H2O», documental que rodó Ralph Steiner en 1929.

Fuera de concurso

Sobre esta última, de José Ángel Miñor ha buscado reflejar el «movimiento aleatorio del agua». Fuera de concurso, Rodrigo Bengoa presenta «Heavy boots», que interpretará el ensemble de clarinetes, con Alberto Veintimilla a la batuta. Cerrará un concierto que durará en torno a una hora. Un conocido guionista y director de cine asturiano decidirá cuál es la obra ganadora en el concurso, que se integra en la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO), que organiza la Fundación Municipal de Cultura.

Algunas de estas músicas, dijo Martínez Burgos, «complementan el filme y otras añaden más elementos». Son, añadió, «dos opciones válidas». «El trabajo ya está hecho», remarcaron los alumnos. Entre las dificultades a las que se enfrentaron en el proceso de composición, Teo Montero apuntó a que la principal fue «añadir la electrónica» mientras que Iván Gómez resaltó que tardó «meses en preparar el material y dos días en escribirlo». José Ángel Miñor hizo hincapié en que tuvo la posibilidad de «trabajar con el ensemble desde el minuto uno y entonces ves lo que funciona y lo que no».