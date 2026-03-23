Una nueva vida para los abrigos gracias al "upcycling" en Oviedo
El creciente interés por reutilizar prendas duraderas impulsa un servicio especializado que ya acumula listas de espera de hasta tres meses
L. L.
El concepto de "upcycling", reutilizar prendas existentes para darles una nueva vida con mayor valor, gana cada vez más protagonismo dentro del sector de la moda. En Oviedo, esta tendencia empieza a consolidarse gracias al creciente interés por la transformación de abrigos de piel en nuevas prendas contemporáneas.
La firma asturiana Cyrana ofrece este servicio desde su atelier situado en la calle Gil de Jaz número 2, en Oviedo, donde asesora a clientas interesadas en transformar antiguos abrigos de piel en nuevas piezas como chaquetas, chalecos o estolas.
Muchas de estas prendas llevan años guardadas en armarios familiares, pero su extraordinaria durabilidad permite reinterpretarlas con un nuevo diseño. "Un abrigo de piel puede durar perfectamente más de treinta años si se conserva bien. Lo que hacemos es adaptarlo a una estética actual para que pueda seguir utilizándose durante muchos años más", explican desde el equipo.
El servicio ha despertado un notable interés en los últimos meses, hasta el punto de acumular listas de espera de entre dos y tres meses para realizar las transformaciones.
Con un proceso que combina diseño, asesoramiento personalizado y trabajo artesanal, Cyrana cuenta con taller propio en la calle Covadonga número 7 de Gijón, donde trabajan peleteros expertos especializados en este tipo de prendas.
Pero la demanda no se limita únicamente a Asturias. "Tenemos clientas de Madrid, Bilbao o Santander, e incluso recibimos llamadas de otras zonas de España interesadas en transformar sus abrigos", cuentan desde el atelier.
Una forma de recuperar prendas con historia y darles una nueva vida.
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