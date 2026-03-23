La Preba de la Sidra de Oviedo busca imagen con su primer concurso de carteles

Gascona busca cartel para su gran cita sidrera. La Asociación de Hosteleros "El Bulevar de la Sidra" convocó el primer concurso de carteles anunciadores de la XXVI Preba de la Sidra, con el objetivo de elegir la imagen oficial de una de las celebraciones más emblemáticas del calendario festivo asturiano, que se celebrará el domingo 7 de junio a partir de las 12.00 horas.

El certamen está abierto a artistas nacionales e internacionales, que podrán presentar una única obra original e inédita, elaborada con técnica libre. Las propuestas deberán reflejar la esencia de la calle Gascona, incorporando elementos como la cultura asturiana, la sidra escanciada, la gastronomía tradicional o el ambiente festivo característico de la Preba.

El plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto hasta el 15 de abril a las 23.59 horas. Los carteles deberán enviarse en formato digital PDF por correo electrónico, junto con la documentación requerida, tal y como establecen las bases del concurso. El jurado valorará aspectos como la creatividad, la calidad artística y la capacidad de representar el espíritu del evento. El cartel ganador recibirá un premio de 600 euros y se convertirá en la imagen oficial de la fiesta, además de formar parte de una exposición junto a otras obras seleccionadas.

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Con esta iniciativa, la asociación refuerza su apuesta por la participación cultural y la creatividad, implicando a artistas y diseñadores en una celebración que cada año convierte a Gascona en epicentro de la tradición sidrera.