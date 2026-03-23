Un puzle del mapa de las parroquias acercará el Oviedo rural a los colegios

Oviedo no termina donde mueren las aceras de la calle Uría. Esa es la lección magistral que 44 alumnos de la escuela taller de promoción turística, todos jóvenes titulados y desempleados, han querido grabar en el imaginario colectivo de la ciudad. Lo han hecho con un puzle didáctico de 300 piezas y un mapa interactivo que se distribuirá por colegios y centros sociales, que este lunes presentaron en un salón de plenos ante el alcalde, Alfredo Canteli.

El proyecto busca que los ovetenses ubiquen las 31 entidades territoriales del concejo, desde las parroquias más remotas hasta núcleos como La Corredoria, Colloto o Fitoria. «Soy de San Lázaro de toda la vida y descubrí que casi no conocía la zona rural», confesaba Julián María, graduado en Historia de 28 años. Como él, Natalia Ávila, titulada en Comercio, dedicó un año a patear senderos y recopilar datos para alimentar la web rural.oviedo.es. Allí, el usuario puede navegar entre fotos del patrimonio local o enfrentarse a un «Trivial» con tres niveles de dificultad: explorador, conocedor y experto.

La iniciativa, impulsada por los ediles de Economía y Empleo Leticia González y Medio Rural, Daniel Tarrio, no solo se queda en la pantalla. Los puzles viajarán a colegios y centros sociales para que los más pequeños entiendan que su municipio es un mosaico verde. «Muchos vecinos nos ayudaron; a veces costaba acceder por las bajas frecuencias del transporte», apuntó Ávila, subrayando la realidad de un entorno que reclama más protagonismo y que también estuvo muy presente en el acto al contar con la asistencia de varios alcaldes de barrio. «Hacéis una labor fundamental», dijo Canteli dirigiéndose a ellos.

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Tras la explicación técnica de la directora del taller, Paz Llenín, los alumnos se despidieron de su etapa formativa montando el puzle gigante de forma simbólica en la plaza del Ayuntamiento. Fue el broche a un año de trabajo que también dejó huella en la mejora del teatro de Pumarín, renovando los telones y otros elementos clave. Canteli, que reconoció que al llegar al cargo su conocimiento del campo era escaso, agradeció el esfuerzo de estos jóvenes que ahora salen al mercado laboral con un certificado de profesionalidad bajo el brazo. «Gracias por ayudar a que Oviedo sea mejor. Ahora piso mucho la zona rural porque tiene un interés inmenso». Una declaración de intenciones para un Oviedo que, por fin, encaja todas sus piezas.