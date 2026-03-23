Vox pide transparencia sobre el dinero público destinado al 8M en Oviedo
"Los recursos debe destinarse a promover la conciliación, a reducir la brecha maternal, a mejorar la seguridad en los barrios o a posibilitar un proyecto de vida en la ciudad", señala Peralta
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo registró, este lunes, una pregunta y un ruego en la Comisión de Políticas Sociales y Juventud para que el equipo de gobierno del Partido Popular detalle el gasto del programa de actividades organizado con motivo del 8 de marzo, desglosado por conceptos y partidas presupuestarias. "El dinero público debe destinarse a promover la conciliación, a reducir la brecha maternal, a mejorar la seguridad en los barrios o a posibilitar un proyecto de vida en la ciudad", señaló la portavoz, Sonsoles Peralta.
La formación conservadora denuncia que el programa de actividades financiado con dinero público e impulsado por el Ayuntamiento con motivo del 8 de marzo es, a su juicio, el reflejo de las políticas de igualdad que el Partido Popular está promoviendo en la ciudad, al que califica de “propaganda ideológica” con una utilidad “más que discutible” para las mujeres ovetenses. La formación sostiene que, mientras el equipo de gobierno destina fondos procedentes del Ministerio de Igualdad a estas iniciativas, continúan sin aplicarse medidas eficaces para abordar cuestiones que consideran prioritarias.
"El Partido Popular ha asumido sin complejos el marco ideológico de la izquierda en materia de igualdad, reproduciendo un modelo basado en talleres, campañas de sensibilización, actividades simbólicas y eventos cuyo fin no es resolver los problemas a los que se enfrentan las mujeres. Exigimos transparencia absoluta, queremos saber qué partidas ha salido cada euro y qué contratos se han adjudicado para sostener esta agenda ideológica", concluyó Peralta.
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