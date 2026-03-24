Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

La actriz Lola Herrera vuelve a Oviedo, a sus 90 años, para compartir escenario con su hija

Las funciones tendrán lugar en el Campoamor el viernes 27 a las 19.30 y el sábado 28 a las 19.00, con entradas aún disponibles a precios entre 20 y 26 euros

Lola Herrera en un momento de &quot;Camino a la meca&quot;.

Lola Herrera en un momento de "Camino a la meca".

Pelayo Méndez

Oviedo

Lola Herrera vuelve a Oviedo. El Teatro Campoamor acoge este fin de semana una de las grandes citas del ciclo "Oviedo de Teatro. Parada Obligatoria", con la presencia de la legendaria actriz vallisoletana al frente de "Camino a la Meca". A sus 90 años, Herrera regresa a la capital asturiana en un montaje que adquiere un significado especial al compartir escenario con su hija, Natalia Dicenta.

"Camino a la Meca" cuenta la historia de una mujer mayor que decide vivir según sus propias normas, lo que provoca tensiones con su entorno. A través de sus conversaciones con un pastor y una amiga, la obra plantea el conflicto entre la presión social y la libertad individual, abordando cuestiones como el envejecimiento, la independencia y el derecho a elegir cómo vivir.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Las funciones tendrán lugar en el Campoamor el viernes 27 a las 19.30 y el sábado 28 a las 19.00, con entradas aún disponibles a precios entre 20 y 26 euros. Las localidades pueden adquirirse en las taquillas del teatro, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, así como a través de la web del Ayuntamiento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
  3. Abre en Oviedo la primera panadería-cafetería: bollería artesanal, hogazas de masa madre y café para llevar
  4. Caen dos narcos asturianos en Portugal con un arsenal de fusiles Kalashnikov y 1.500 kilos de cocaína
  5. La nueva zona de moda para vivir en Asturias que se ha convertido en un barrio de Oviedo y Gijón: seguridad, salarios y vivienda barata como atractivos
  6. Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
  7. Una vaqueirada como ninguna: el alto de Aristébano acogerá, por primera vez en la historia, dos bodas civiles simultáneas
  8. Fallece el abogado gijonés Carlos González Valdeón a los 50 años: 'Era muy buena persona

La actriz Lola Herrera vuelve a Oviedo, a sus 90 años, para compartir escenario con su hija

La actriz Lola Herrera vuelve a Oviedo, a sus 90 años, para compartir escenario con su hija

El Colegio Amor de Dios ya tiene fechas para la segunda Semana de la Orientación

El Colegio Amor de Dios ya tiene fechas para la segunda Semana de la Orientación

Candidaturas abiertas para el Premio Trece Rosas que distingue la lucha contra la represión franquista

Candidaturas abiertas para el Premio Trece Rosas que distingue la lucha contra la represión franquista

El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: "Ni se presentan a las entrevistas"

El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: "Ni se presentan a las entrevistas"

Oviedo salda su deuda con los once sabíos que pusieron al día el callejero

Oviedo salda su deuda con los once sabíos que pusieron al día el callejero

Oviedo abre el parking de Ferreros a los interesados en comprar sus 421 plazas con la asistencia de casi 200 personas

Oviedo abre el parking de Ferreros a los interesados en comprar sus 421 plazas con la asistencia de casi 200 personas

Raúl Hevia, fotógrafo e historiador: "Es el autor el que transforma una foto personal en un objeto artístico, al trascender lo individual"

Vox reprocha al Ayuntamiento de Oviedo priorizar la recaudación frente a la inversión

Vox reprocha al Ayuntamiento de Oviedo priorizar la recaudación frente a la inversión
Tracking Pixel Contents