La actriz Lola Herrera vuelve a Oviedo, a sus 90 años, para compartir escenario con su hija
Las funciones tendrán lugar en el Campoamor el viernes 27 a las 19.30 y el sábado 28 a las 19.00, con entradas aún disponibles a precios entre 20 y 26 euros
Lola Herrera vuelve a Oviedo. El Teatro Campoamor acoge este fin de semana una de las grandes citas del ciclo "Oviedo de Teatro. Parada Obligatoria", con la presencia de la legendaria actriz vallisoletana al frente de "Camino a la Meca". A sus 90 años, Herrera regresa a la capital asturiana en un montaje que adquiere un significado especial al compartir escenario con su hija, Natalia Dicenta.
"Camino a la Meca" cuenta la historia de una mujer mayor que decide vivir según sus propias normas, lo que provoca tensiones con su entorno. A través de sus conversaciones con un pastor y una amiga, la obra plantea el conflicto entre la presión social y la libertad individual, abordando cuestiones como el envejecimiento, la independencia y el derecho a elegir cómo vivir.
Las funciones tendrán lugar en el Campoamor el viernes 27 a las 19.30 y el sábado 28 a las 19.00, con entradas aún disponibles a precios entre 20 y 26 euros. Las localidades pueden adquirirse en las taquillas del teatro, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, así como a través de la web del Ayuntamiento.
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