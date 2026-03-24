Candidaturas abiertas para el Premio Trece Rosas que distingue la lucha contra la represión franquista

La Asociación Trece Rosas Asturias convoca una nueva edición de su premio anual, un reconocimiento destinado a destacar la labor de personas físicas o jurídicas comprometidas con la recuperación de la memoria histórica, especialmente en el ámbito del Principado. El galardón también contempla candidaturas que busquen poner en valor a quienes sufrieron de manera significativa la represión de la dictadura franquista por motivos ideológicos, en línea con los objetivos fundacionales del colectivo.

El premio, de carácter simbólico, consistirá en la entrega de un recuerdo conmemorativo en un acto público que se celebrará en Asturias. El plazo de presentación finaliza el 15 de abril y las propuestas debían ir acompañadas de una memoria justificativa de los méritos, así como de la documentación identificativa tanto del proponente como de la persona o entidad candidata.

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El jurado, designado por la Junta Directiva de la asociación, será el encargado de valorar las candidaturas y emitir el fallo, que se dará a conocer a través de las redes sociales del colectivo. La entidad, fundada en 2009, centra su actividad en la promoción de la Ley de Memoria Histórica, la defensa de la igualdad y la difusión de estudios vinculados a la memoria y el papel de la mujer. En ediciones anteriores, el premio ha recaído en figuras destacadas por su implicación en la defensa de estos valores o por haber padecido la represión franquista.