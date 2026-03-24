El cineasta Sergio G. Sánchez elige la música de Marlon Lombera en el concurso de composición del Conservatorio

Cine con música en directo fue la propuesta de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO) que albergó ayer el teatro Campoamor. Una actividad en la que cinco estudiantes del Conservatorio Superior de Música «Eduardo Martínez Torner» -Teo Montero, Marlon Lombera, Iván Gómez, Gonzalo Smaniotto y José Ángel Miñor- estrenaron sus obras, compuestas para otras tantas películas y documentales.

Las cinco bandas sonoras que sonaron en el cine-concierto competían por un premio, ganar el concurso de composición del Consmupa. El guionista y director de cine asturiano Sergio G. Sánchez fue el encargado de evaluar los trabajos. No pudo acudir, pero que envió un vídeo en el que calificó de «sensacionales» y «preciosas» las cinco obras.

"Un viaje muy interesante y bonito"

De ellas eligió la compuesta por Marlon Lombera para Angel´s fligth (1960), que fue interpretada por un ensemble de música contemporánea dirigido por Pablo Camblor. La alumna del Consmupa, resaltó Sánchez, «hace con esa música un viaje muy interesante y bonito». «Me gusta la música y el uso de los silencios y los vacíos», dijo sobre la obra de Marlon Lombera.

Fuera de concurso, Rodrigo Bengoa presentó «Heavy boots», que interpretó un ensemble de clarinetes, con Alberto Veintimilla a la batuta. Cerró el cine-concierto antes de que se anunciase cuál era el trabajo ganador.