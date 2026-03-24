El Colegio Amor de Dios ya tiene fechas para la segunda Semana de la Orientación
La feria de entidades se celebrará el 10 de abril
El Colegio Amor de Dios organiza del 6 al 10 de abril la II Semana de la Orientación, una iniciativa que tiene como objetivo acompañar al alumnado en la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional. El centro acogerá, a lo largo de la semana, diferentes actividades.
Los estudiantes podrán asistir a charlas informativas y en encuentros con exalumnos y profesionales de distintos ámbitos, que compartirán sus experiencias y darán consejos sobre diversos itinerarios académicos y salidas profesionales. La Semana de la Orientación concluirá con la celebración de una Feria de Entidades. Se celebrará el 10 de abril, de 16:30 a 19:30 horas, en el colegio. Este evento estará abierto al público en general, no sólo al alumnado o a las familias del centro.
En la feria, los asistentes podrán entrar en contacto directo con universidades, centros de formación profesional y varias entidades vinculadas al ámbito académico y laboral. También habrá representación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
El Colegio Amor de Dios resalta que, con esta iniciativa, que organizan por segundo año consecutivo, se reafirma su «compromiso con la orientación educativa».
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