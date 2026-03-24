El Colegio Amor de Dios ya tiene fechas para la segunda Semana de la Orientación

El Colegio Amor de Dios organiza del 6 al 10 de abril la II Semana de la Orientación, una iniciativa que tiene como objetivo acompañar al alumnado en la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional. El centro acogerá, a lo largo de la semana, diferentes actividades.

Los estudiantes podrán asistir a charlas informativas y en encuentros con exalumnos y profesionales de distintos ámbitos, que compartirán sus experiencias y darán consejos sobre diversos itinerarios académicos y salidas profesionales. La Semana de la Orientación concluirá con la celebración de una Feria de Entidades. Se celebrará el 10 de abril, de 16:30 a 19:30 horas, en el colegio. Este evento estará abierto al público en general, no sólo al alumnado o a las familias del centro.

En la feria, los asistentes podrán entrar en contacto directo con universidades, centros de formación profesional y varias entidades vinculadas al ámbito académico y laboral. También habrá representación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

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El Colegio Amor de Dios resalta que, con esta iniciativa, que organizan por segundo año consecutivo, se reafirma su «compromiso con la orientación educativa».