La gran feria de las flores de Oviedo reestrenará Longoria Carbajal como escenario para eventos: estas son las fechas de la esperada cita
La recién renovada plaza acogerá 18 puestos el 9 de mayo para recoger el testigo de la primera edición celebrada en Gil de Jaz
Oviedo recupera el pulso de sus plazas. Tras meses de obras, debates vecinales y una reforma que despejó 2.000 metros cuadrados de granito, la renovada plaza de Longoria Carbajal, cuyas obras terminaron a finales de diciembre, se prepara para su gran puesta de largo como escenario de eventos públicos. El céntrico espacio, que dejó atrás la polémica fuente convertida en macetero, será la sede de la segunda edición de «Oviedo en Flor». Esta feria, que el año pasado brotó en Gil de Jaz, se traslada el próximo 9 de mayo al nuevo enclave con 18 puestos de venta independientes.
La concejala de Economía, Leticia González, destaca el valor estratégico del cambio. Según la edil, la ubicación «reúne unas condiciones magníficas para acoger una iniciativa de estas características». Para el Gobierno local, el entorno «encaja perfectamente con una propuesta que busca dar visibilidad al sector floral, embellecer la ciudad y ofrecer a ovetenses y visitantes un plan atractivo y diferente». Es la confirmación de Longoria Carbajal como el nuevo epicentro de la dinamización comercial, un espacio que, tras eliminar «armatostes» y trasladar 52 especies al vivero municipal, busca ahora su identidad definitiva.
Inscripción
El Ayuntamiento ya ha abierto el periodo de inscripción para los profesionales. Los interesados tienen diez días hábiles, desde hoy hasta el 7 de abril, para solicitar uno de los expositores de 4 por 1,80 metros. La organización, que busca equiparar esta cita al arraigo de El Fontán, ha reservado el 16 de mayo como fecha alternativa por si la lluvia asturiana decide aguar el estreno. Con esta cita, el Consistorio reafirma su Plan Integral de Comercio, transformando el asfalto recién estrenado en un gran escaparate de pétalos y plantas naturales que pondrá a prueba la versatilidad de la plaza más discutida de la capital.
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