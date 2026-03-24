El IES La Ería alza la vista hacia la FP
Alumnos del centro asisten a las jornadas organizadas para exponer los ciclos formativos que pueden estudiar en Oviedo y otras localidades asturianas
En el salón de actos del IES La Ería se abre estos días una puerta a la Formación Profesional (FP). Durante tres jornadas, los alumnos del centro asisten a las charlas que ofrecen diversos centros públicos y privados sobre su oferta educativa. «Buscamos que los estudiantes valoren esta formación como una de las opciones que tienen», afirma Vanesa Troyano, integrante del departamento de Orientación del centro, que organiza la actividad junto a Lorena Villa.
Las jornadas van dirigidas a los alumnos de 3.º y 4.º de ESO y de los dos cursos de Bachillerato. Un trabajo previo permitió que los estudiantes decidiesen a qué charlas asistirían en función de las enseñanzas en las que estaban interesados.
A primera hora, dos profesores del IES Monte Naranco, Javier González Pisano y David Fernández Gayo, hablaron de los estudios de la familia de Informática, de las distintas salidas laborales y lo que se estudia en cada ciclo. «Hay diecisiete familias de FP», destaca Javier González, que recomendó a los alumnos que «tengan diferentes planes pensados» por si las notas de corte hacen que su primera opción no sea viable.
La inserción laboral de los estudios de Informática, asegura David Fernández, «es alto hasta ahora, aunque no se sabe qué va a pasar con la IA». Son ciclos y cursos de especialización a los que llegan también personas «que se reciclan» y algunos con estudios universitarios.
De otras localidades
En la primera jornada de la feria de FP también acudieron docentes del IES La Ería de los ciclos formativos de Comercio y Marketing para impartir una de las charlas. En los próximos días las conferencias se centrarán en las familias de Sanidad, Mecánica, Hostelería o Imagen de centros de Oviedo y otras localidades como Gijón, Langreo o Mieres.
Tras la presentación de los estudios vinculados a la Informática le tocó el turno a Unendo. La directora del centro, Cristina Montes, destaca, ante los alumnos, que FP tiene un alto grado de inserción laboral.
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