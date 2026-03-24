IU visita la zona rural de Oviedo para denunciar la situación de los vecinos de Quintaniella: "Es insostenible"
"No puede ser que haya vecinos que no tengan garantizado el acceso de una ambulancia o de los bomberos en caso de emergencia", explicó Cristina Pontón
Los concejales del Grupo Municipal IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón y Alejandro Suárez, visitaron este martes a los vecinos de Quintaniella, en la parroquia de Tudela Agüeria, para conocer de primera mano la situación de “aislamiento” que padecen desde hace ya una década. “Estamos ante una situación insostenible. No puede ser que haya vecinos que no tengan garantizado el acceso de una ambulancia o de los bomberos en caso de emergencia”, aseguró Pontón durante la visita.
Quince kilómetros separan este núcleo rural del centro de Oviedo. Sin embargo, las personas que viven en la zona norte del pueblo sufren un aislamiento parcial debido a un problema estructural en uno de sus principales accesos. La limitación del gálibo bajo un puente ferroviario, reducido a apenas dos metros y medio, impide el paso de vehículos esenciales como ambulancias, camiones de basura o dotaciones de bomberos, obligando a los vecinos a depender de turismos o, en situaciones extremas, a realizar traslados a pie.
La situación, que se prolonga desde hace más de una década sin solución, ha generado episodios de especial gravedad, con personas heridas o con problemas de salud teniendo que ser trasladadas manualmente hasta puntos accesibles para los servicios de emergencia.
Desde IU–Convocatoria por Oviedo denuncian la falta de respuesta de las administraciones, tanto del Ayuntamiento como de ADIF, y advierten de que el problema no es solo una incomodidad, sino una cuestión de seguridad que requiere una actuación urgente. En este sentido, la formación ha anunciado que solicitará informes a Bomberos y Policía Local para evaluar si la situación cumple con la legalidad vigente. “Vamos a exigir soluciones urgentes para poner fin a este aislamiento que llevan demasiado tiempo sufriendo”, concluyó Pontón.
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