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José Ramón Alonso: "Cada etapa del Camino es una oportunidad de aprendizaje"

El estudioso de los itinerarios a Compostela, reúne en un libro los entresijos de las singladuras a Santiago que comienzan y pasan por la región

Por la izquierda, José Ramón Alonso, Laureano García, Alfredo García Quintana y Lourdes Campillo.

Por la izquierda, José Ramón Alonso, Laureano García, Alfredo García Quintana y Lourdes Campillo. / Fernando Rodríguez

María José Iglesias

M. J. IGLESIAS

Oviedo

Desde Asturias, el Camino de Santiago despliega más de 600 kilómetros en sus distintas variantes, una riqueza que fue destacada por José Ramón Alonso, autor de un libro que recorre estas rutas en la región. Junto a él participaron Laureano García Díez, presidente de la Federación de Asociaciones Asturianas de Amigos del Camino de Santiago, Lourdes Campillo, presidenta de la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago y Alfredo García Quintana, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo.

Tres grandes itinerarios configuran el paso del Camino por Asturias. El Camino del Norte, o de la Costa; el Camino del Salvador, entre León y Oviedo, y el Camino Primitivo, el más antiguo, que parte de Oviedo hacia Galicia, como indicó Alonso. Laureano García subrayó la importancia del trabajo de Alonso, que recoge en el libro la primera referencia histórica a la sidra en el acta fundacional de Santa María la Real de Obona, (Tineo), un ejemplo del valor documental de la obra. El autor puso el acento en la riqueza patrimonial y natural del Camino, señalando que cada etapa es una oportunidad para descubrir monumentos, tradiciones y paisajes únicos, así como para conocer el territorio de una forma más profunda y consciente.

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Alfredo García Quintana amplió su intervención destacando el papel estratégico del Camino para la ciudad de Oviedo. "El conocimiento es también una forma de protección", afirmó, insistiendo en que dar a conocer el valor histórico y cultural del Camino contribuye a su conservación. El concejal también quiso reconocer el trabajo de Lourdes Campillo y Laureano García, así como el éxito de la Asamblea Nacional de asociaciones del Camino celebrada recientemente en Oviedo. "Ha sido un ejemplo de coordinación, de esfuerzo colectivo y de compromiso con los valores jacobeos", señaló. Además, subrayó el desarrollo de la marca "Origen del Camino", concebida como una seña de identidad de la ciudad."Hablar del Camino es también hablar de nuestra historia", concluyó Alfredo García Quintana.

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