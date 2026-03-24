Todo listo en Oviedo para el II Foro y Exposición de la Camelia en Trascorrales
Se celebra el próximo fin de semana, el programa combina divulgación, actividad expositiva y propuestas abiertas al público
El Ayuntamiento de Oviedo presentó este martes el II Foro y Exposición de la Camelia “Ciudad de Oviedo”, una iniciativa impulsada por el Área de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales que se celebrará los días 28 y 29 de marzo. La cita, enmarcada en el Plan Integral de Comercio, busca reforzar la visibilidad del sector floral local y consolidar la camelia como uno de los símbolos botánicos de la ciudad.
El programa combina divulgación, actividad expositiva y propuestas abiertas al público. La exposición podrá visitarse en la Sala Trascorrales el sábado de 14.30 a 20.00 horas y el domingo de 10.30 a 19.00, mientras que el foro tendrá lugar el sábado por la tarde en la Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto. La programación arrancará ese mismo sábado con la plantación de la camelia “Oviedo” en el Campo de San Francisco y continuará con la inauguración oficial en Trascorrales.
Durante la jornada del sábado, especialistas de referencia abordarán cuestiones como las especies del género Camelia, su impacto en el turismo gallego, los problemas fitosanitarios o la relación entre naturaleza y ciudad. Participarán Pilar Vela Fernández, Carmen Salinero Corral, Pedro Mansilla Vázquez y Jacques Soignon. El foro concluirá con un coloquio y una actuación al piano de Inmaculada Suárez Iglesias, mientras que el domingo se celebrará una charla-degustación sobre el té, con cata incluida, antes de la clausura.
La concejala Leticia González destacó durante la presentación que “este segundo foro consolida una iniciativa con la que queremos seguir dando visibilidad al sector floral y acercar a ovetenses y visitantes una propuesta de calidad”. Además, subrayó que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para respaldar al comercio local también a través de acciones específicas que ponen en valor sectores concretos, como el floral”, incidiendo en el potencial de Oviedo para desarrollar propuestas vinculadas a su identidad y entorno.
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