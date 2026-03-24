Oviedo abre el parking de Ferreros a los interesados en comprar sus 421 plazas con la asistencia de casi 200 personas

Más de 150 personas participaron este martes en la primera jornada de puertas abiertas organizada por el Ayuntamiento para dar a conocer el parking de Ferreros, en Ciudad Naranco, antes de la subasta de sus 421 plazas. La visita se repartió en dos turnos de una hora --uno a las diez de la mañana y otro a las once-- y estuvo formada mayoritariamente por residentes del barrio interesados en el proceso de adquisición.

Durante la visita, los asistentes pudieron recorrer el equipamiento y plantear dudas sobre el procedimiento, mostrando un notable interés en la compra de plazas en este aparcamiento municipal. El primer teniente de alcalde y concejal de Interior y Participación Ciudadana, Mario Arias, destaca la respuesta vecinal. “Valoramos positivamente la elevada asistencia y que la mayor parte de los visitantes sean residentes en el barrio que han tenido la oportunidad de conocer este equipamiento por dentro”.

Además, Mario Arias animó a quienes no pudieron acudir a participar en la siguiente convocatoria “Animo a los vecinos a que aprovechen la jornada del jueves para visitar el aparcamiento y las plazas, ya que habrá técnicos municipales resolviendo todas sus dudas”. Arias subrayó también que esta iniciativa responde a la voluntad municipal de facilitar el proceso. “Esta actuación es una muestra de la total transparencia y disposición de los servicios municipales para ayudar a los interesados en este proceso, dirigido a vecinos o trabajadores del barrio, es decir, a quienes más lo necesitan”.

Nueva jornada este jueves

La segunda jornada de puertas abiertas tendrá lugar este jueves 26, también sin cita previa y en los mismos horarios: a las 10.00 y a las 11.00 horas de la mañana. Técnicos municipales estarán presentes para ofrecer asesoramiento directo a los interesados.

El proceso de adjudicación de las plazas, que se realiza mediante subasta pública al alza, permanecerá abierto hasta el 16 de abril a las 23.59 horas. Podrán participar únicamente personas empadronadas en Ciudad Naranco —con al menos tres meses de antigüedad— o trabajadores de la zona, condición que deberán acreditar. Además, se limita la compra a una plaza por persona y un máximo de dos por vivienda.

El precio base de las plazas es de 267,79 euros por metro cuadrado, lo que sitúa el coste de las plazas estándar (entre 22 y 26 metros cuadrados) en torno a 5.900 y 7.000 euros. El aparcamiento cuenta con 412 plazas ordinarias y 9 adaptadas.

Asesoramiento y proceso electrónico

Las ofertas deben presentarse de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, para lo que es necesario disponer de certificado digital.

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El Ayuntamiento ha habilitado un servicio de apoyo presencial para facilitar los trámites en la Oficina Municipal de Vivienda (Cimadevilla, 3), en horario de mañana, y en el cibercentro de La Lila, en horario de mañana y tarde. Toda la información detallada sobre el proceso está disponible en la web municipal.