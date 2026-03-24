¿Cuánto sabes del Oviedo Rural? Así es el "Trivial" de las parroquias de la capital que pone a prueba a los carbayones

¿Sabrías ubicar sin dudar la parroquia de Brañes? ¿Conoces el patrimonio oculto en Bendones o San Claudio? Oviedo no termina donde se acaban las aceras, y para recordárnoslo, los 44 alumnos del último taller de empleo de promoción turística han lanzado una propuesta que mezcla pedagogía, tecnología y un toque de juego.

Bajo el lema de que el concejo es un "mosaico verde", este equipo de jóvenes titulados ha dedicado un año a patear senderos y recopilar historias para crear un puzle didáctico de 300 piezas y, sobre todo, una plataforma interactiva (rural.oviedo.es) que ya está dando que hablar.

Un examen de tres niveles: ¿Eres explorador o experto?

El corazón digital de este proyecto es su mapa interactivo. No es solo una guía consultiva con fotos y datos de las 31 entidades territoriales del concejo, sino un desafío directo al usuario. La web incluye un "Trivial" con tres niveles de dificultad:

Explorador: Para los que empiezan a salir de la zona urbana.

Para los que empiezan a salir de la zona urbana. Conocedor: Para quienes ya saben que La Corredoria o Fitoria tienen mucha historia detrás.

Para quienes ya saben que La Corredoria o Fitoria tienen mucha historia detrás. Experto: Solo apto para quienes conocen cada rincón, desde las parroquias más remotas hasta los núcleos con menos frecuencias de transporte.

"Soy de San Lázaro de toda la vida y descubrí que casi no conocía la zona rural", confiesa Julián María, historiador y uno de los creadores del proyecto, resumiendo un sentimiento común entre muchos vecinos de la capital.

De la pantalla a las aulas

Aunque el juego online es el gran reclamo para los adultos, el proyecto tiene una misión clara con los más pequeños. El Ayuntamiento de Oviedo distribuirá el puzle físico en colegios y centros sociales. El objetivo es que los escolares entiendan, pieza a pieza, cómo encaja la geografía de su municipio y que la zona rural gane el protagonismo que merece.

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El alcalde, Alfredo Canteli, junto a los ediles Leticia González y Daniel Tarrio, apadrinaron la presentación de esta iniciativa que busca, en palabras del regidor, que "Oviedo sea mejor" al integrar todas sus piezas.