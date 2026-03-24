La procesión más original y novedosa de la Semana Santa ovetense saldrá de un colegio público, si no llueve
Sesenta niños llevarán dos pasos, vestidos de nazarenos y con capirotes, llevarán un paso de un Cristo crucificado y de la Virgen de la Esperanza
El colegio público de Villafría será escenario este miércoles de la procesión más nueva y original de la Semana Santa ovetense. Sesenta niños, todos ellos de las clases de religión del centro educativo desde los cursos de infantil hasta sexto de primaria, procesionarán con dos pasos, uno de un Cristo crucificado y el otro de la Virgen de la Esperanza con su manto verde, en una iniciativa que arranca este año. El inicio de la procesión está previsto para las doce y media de la mañana.
Los niños vestirán de nazarenos y con capirotes. La procesión de los alumnos de religión del colegio público que da cobertura a los barrios de San Lázaro y Otero estará acompañada por la agrupación musical Sagrado Corazón de Oviedo y discurrirá, si el tiempo lo permite, desde las instalaciones del centro educativo del barrio de Otero, en la calle Villafría, hasta la parroquia de San Lázaro del Camino y vuelta al colegio, previo paso por la calle Julián Cañedo en las inmediaciones del instituto de San Lázaro-Otero. En el caso de que la lluvia impida realizar la procesión por el exterior, tendrá lugar dentro del propio colegio en la zona del polideportivo.
- Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
- Abre en Oviedo la primera panadería-cafetería: bollería artesanal, hogazas de masa madre y café para llevar
- Caen dos narcos asturianos en Portugal con un arsenal de fusiles Kalashnikov y 1.500 kilos de cocaína
- La nueva zona de moda para vivir en Asturias que se ha convertido en un barrio de Oviedo y Gijón: seguridad, salarios y vivienda barata como atractivos
- Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
- Una vaqueirada como ninguna: el alto de Aristébano acogerá, por primera vez en la historia, dos bodas civiles simultáneas
- Fallece el abogado gijonés Carlos González Valdeón a los 50 años: 'Era muy buena persona