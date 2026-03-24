La procesión más original y novedosa de la Semana Santa ovetense saldrá de un colegio público, si no llueve

El colegio público de Villafría será escenario este miércoles de la procesión más nueva y original de la Semana Santa ovetense. Sesenta niños, todos ellos de las clases de religión del centro educativo desde los cursos de infantil hasta sexto de primaria, procesionarán con dos pasos, uno de un Cristo crucificado y el otro de la Virgen de la Esperanza con su manto verde, en una iniciativa que arranca este año. El inicio de la procesión está previsto para las doce y media de la mañana.

Los niños vestirán de nazarenos y con capirotes. La procesión de los alumnos de religión del colegio público que da cobertura a los barrios de San Lázaro y Otero estará acompañada por la agrupación musical Sagrado Corazón de Oviedo y discurrirá, si el tiempo lo permite, desde las instalaciones del centro educativo del barrio de Otero, en la calle Villafría, hasta la parroquia de San Lázaro del Camino y vuelta al colegio, previo paso por la calle Julián Cañedo en las inmediaciones del instituto de San Lázaro-Otero. En el caso de que la lluvia impida realizar la procesión por el exterior, tendrá lugar dentro del propio colegio en la zona del polideportivo.