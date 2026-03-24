Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

El PSOE de Oviedo exige parar el estudio de viabilidad del parking del Campillín

«Si Canteli, como presume, es un hombre de palabra, tendría que retirar los pliegos de forma inmediata», afirma Carlos Fernández Llaneza

Juan Álvarez (izquierda) y Carlos Fernández Llaneza en el Campillín.

Juan Álvarez (izquierda) y Carlos Fernández Llaneza en el Campillín.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, exigió este martes la anulación inmediata de los pliegos para los estudios de viabilidad del aparcamiento proyectado en El Campillín. El concejal socialista apeló directamente al alcalde, Alfredo Canteli, después de que este anunciara este mes que el proyecto quedaría aparcado hasta alcanzar un acuerdo con los vecinos: «Si Canteli, como presume, es un hombre de palabra, tendría que retirar los pliegos de forma inmediata».

Desde el PSOE denuncian que, a pesar de que el gobierno anunció una supuesta voluntad de negociar con los vecinos y comerciantes «puerta a puerta», el procedimiento de contratación de las obras sigue vigente. Los socialistas consideran que esta actitud es una estrategia para ganar tiempo y tratar de desactivar las movilizaciones vecinales. Además, señalan que el gobierno local ha dejado pasar ya tres juntas de gobierno ordinarias sin aprobar la cancelación de la consulta técnica.

Por su parte, el concejal Juan Álvarez Areces defendió una alternativa «más viable y menos agresiva»: un aparcamiento disuasorio en la Ronda Sur. Según Álvarez, esta opción mejoraría la conexión entre barrios como San Lázaro y Santo Domingo sin atraer más tráfico al centro ni dañar zonas verdes.

Noticias relacionadas

Finalmente, el grupo socialista criticó que los pliegos actuales no contemplan reservas de plazas para residentes ni límites de profundidad en la excavación, priorizando la rentabilidad económica sobre el interés general. Para Llaneza, las infografías del proyecto no reflejan la realidad de lo que supone construir un parking en mitad de un parque público. n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
  3. Abre en Oviedo la primera panadería-cafetería: bollería artesanal, hogazas de masa madre y café para llevar
  4. Caen dos narcos asturianos en Portugal con un arsenal de fusiles Kalashnikov y 1.500 kilos de cocaína
  5. La nueva zona de moda para vivir en Asturias que se ha convertido en un barrio de Oviedo y Gijón: seguridad, salarios y vivienda barata como atractivos
  6. Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
  7. Una vaqueirada como ninguna: el alto de Aristébano acogerá, por primera vez en la historia, dos bodas civiles simultáneas
  8. Fallece el abogado gijonés Carlos González Valdeón a los 50 años: 'Era muy buena persona

El PSOE de Oviedo exige parar el estudio de viabilidad del parking del Campillín

El PSOE de Oviedo exige parar el estudio de viabilidad del parking del Campillín

Todo listo en Oviedo para el II Foro y Exposición de la Camelia en Trascorrales

Todo listo en Oviedo para el II Foro y Exposición de la Camelia en Trascorrales

La actriz Lola Herrera vuelve a Oviedo, a sus 90 años, para compartir escenario con su hija

La actriz Lola Herrera vuelve a Oviedo, a sus 90 años, para compartir escenario con su hija

El Colegio Amor de Dios ya tiene fechas para la segunda Semana de la Orientación

El Colegio Amor de Dios ya tiene fechas para la segunda Semana de la Orientación

Candidaturas abiertas para el Premio Trece Rosas que distingue la lucha contra la represión franquista

Candidaturas abiertas para el Premio Trece Rosas que distingue la lucha contra la represión franquista

El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: "Ni se presentan a las entrevistas"

El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: "Ni se presentan a las entrevistas"

Oviedo salda su deuda con los once sabíos que pusieron al día el callejero

Oviedo salda su deuda con los once sabíos que pusieron al día el callejero

Oviedo abre el parking de Ferreros a los interesados en comprar sus 421 plazas con la asistencia de casi 200 personas

Oviedo abre el parking de Ferreros a los interesados en comprar sus 421 plazas con la asistencia de casi 200 personas
Tracking Pixel Contents