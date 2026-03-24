El PSOE de Oviedo exige parar el estudio de viabilidad del parking del Campillín

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, exigió este martes la anulación inmediata de los pliegos para los estudios de viabilidad del aparcamiento proyectado en El Campillín. El concejal socialista apeló directamente al alcalde, Alfredo Canteli, después de que este anunciara este mes que el proyecto quedaría aparcado hasta alcanzar un acuerdo con los vecinos: «Si Canteli, como presume, es un hombre de palabra, tendría que retirar los pliegos de forma inmediata».

Desde el PSOE denuncian que, a pesar de que el gobierno anunció una supuesta voluntad de negociar con los vecinos y comerciantes «puerta a puerta», el procedimiento de contratación de las obras sigue vigente. Los socialistas consideran que esta actitud es una estrategia para ganar tiempo y tratar de desactivar las movilizaciones vecinales. Además, señalan que el gobierno local ha dejado pasar ya tres juntas de gobierno ordinarias sin aprobar la cancelación de la consulta técnica.

Por su parte, el concejal Juan Álvarez Areces defendió una alternativa «más viable y menos agresiva»: un aparcamiento disuasorio en la Ronda Sur. Según Álvarez, esta opción mejoraría la conexión entre barrios como San Lázaro y Santo Domingo sin atraer más tráfico al centro ni dañar zonas verdes.

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Finalmente, el grupo socialista criticó que los pliegos actuales no contemplan reservas de plazas para residentes ni límites de profundidad en la excavación, priorizando la rentabilidad económica sobre el interés general. Para Llaneza, las infografías del proyecto no reflejan la realidad de lo que supone construir un parking en mitad de un parque público. n