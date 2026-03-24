Raúl Hevia, fotógrafo e historiador: "Es el autor el que transforma una foto personal en un objeto artístico, al trascender lo individual"

La Oficina de Fotografía Anónima es un proyecto de investigación, difusión y edición de imágenes fotográficas del asturiano Raúl Hevia (Oviedo, 1965). Hevia, que vive y tiene su estudio en Santander, ha reunido miles de fotografías analógicas, negativos y copias de papel, rescatadas en anticuarios, rastrillos y webs de compraventa, a las que, desvinculadas de su tiempo y su contexto, hace trascender, en una relectura que va de lo individual a lo universal o lo colectivo, a través del arte y con una perspectiva contemporánea.

Raúl Hevia presentó este martes en la Escuela de Arte de Oviedo, dentro de las jornadas de diseño, su Oficina de Fotografía Anónima, que data de 2025 y cuya elaboración conceptual se ha concretado en una colección editorial, “Extraviada”. Hevia ha invitado a varios creadores contemporáneos a desarrollar proyectos de arte a partir de las imágenes recuperadas que guarda en su archivo. De ahí han salido cinco libros de artista, editados a la vez y vendidos en conjunto, a un precio de 25 euros, a través de su Instagram (oficina_de_fotografia_anonima).

“Encargo a los artistas un proyecto, con fotografías anónimas, y cada uno hace el suyo, que no tiene nada que ver con los otros”, explica. Anaïs Boudot, Javier Hirschfeld y Ana Raquel Leiva son los autores de tres de ellos, hay una entrega anónima y el quinto volumen es un ensayo, firmado por él mismo, en el que explica su proyecto. Su intención es mantenerlo en el tiempo, con ediciones anuales: “Ya estoy trabajando con nuevos autores, en octubre de 2026 saldrá la segunda edición”.

En el fondo de todo ese trabajo creativo subyace un cuestionamiento y una reflexión sobre conceptos sobre la autoría o el valor de las imágenes. “Llevo mucho tiempo trabajando con fotografía y literatura, y planteándome que es un autor y que es una buena foto. Las buenas fotos son las que tienen una relación afectiva con sus propietarios; a veces, por algún motivo, van a parar a la basura. Un autor es un recolector de ideas. Este es también un trabajo sobre la originalidad y sobre los límites”, explica. La conversión de una foto privada en un objeto artístico es obra de ese autor del que habla, porque es él, explica Raúl Hevia, quien “les da un contexto nuevo, las transforma en otra cosa para contar algo más trascendental”. El arte, dice, aparece cuando el objeto “trasciende lo individual”.

En su discurso hay, al confrontar el valor afectivo de las fotos con el valor monetario que pueden llegar a alcanzar, de millones de euros, una “crítica al mercado y a las instituciones que exponen”.

De momento, la Oficina de Fotografía Anónima no existe físicamente, aunque esa es la intención en el futuro. Por ahora, aclara Hevia, “somos todos los que participamos”.

Con los alumnos de Fotografía de la Escuela de Arte de Oviedo, en el taller que impartió este martes, trabajó en todas esas ideas. “Les planteé elaborar un proyecto a partir del álbum familiar, lo he titulado ‘El libro de tu vida’”, contó. Usaron para ello un libro en blanco y fotos de padres y abuelos, en las que los autores -los estudiantes, en este caso- no aparecían. “No hay valores estéticos ni artísticos en esas fotos, pero el libro conmueve por lo afectivo y por contar una historia que es la nuestra a través de la familiar”, explicó.

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Raúl Hevia, diplomado en Historia del Arte, es artista e investigador, con el foco puesto en el arte del siglo XX, sobre todo la fotografía, el diseño y el libro. Es autor de varias publicaciones, ha realizado exposiciones individuales y colectivas, ha concurrido a ferias como Arco y tiene obra en colecciones e instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas.