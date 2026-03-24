Las Regueras y la Universidad de Oviedo se alían contra la despoblación

El Ayuntamiento de Las Regueras y la Universidad de Oviedo han sellado su alianza para plantar cara a la despoblación a través del programa Campus Rural, una iniciativa que busca atraer talento joven al concejo y convertirlo en motor de desarrollo local. El acuerdo permitirá que estudiantes universitarios realicen prácticas en el municipio, integrándose en proyectos vinculados al turismo, el patrimonio y la dinamización social.

La propuesta se articula en torno a varios perfiles estratégicos definidos por el Consistorio, orientados a responder a las necesidades actuales del territorio. Así, se contempla la incorporación de estudiantes en el ámbito del turismo y la información, con especial atención al Camino Primitivo; en la investigación y puesta en valor del patrimonio arqueológico; y en la promoción de la actividad deportiva y la gestión de recursos naturales.

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Desde el Ayuntamiento destacan el valor de esta colaboración como herramienta de futuro. “Queremos que los futuros profesionales descubran que nuestro patrimonio y nuestras rutas no son solo pasado, sino un escenario real de futuro”, señalan fuentes municipales. Con esta iniciativa, Las Regueras aspira a consolidarse como un banco de pruebas frente al reto demográfico, apostando por la formación y la innovación como palancas para generar oportunidades.