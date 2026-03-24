La tienda de Oviedo que puso alfombra roja al Papa en Cuba

Nació como una tienda de tela para ropa en la calle Fruela en 1903, pero cada generación le ha dado su impronta y Tejidos El Mundo es hoy una empresa de bienes y servicios, con más de sesenta empleados, «todos fijos», de músculo y alma textil que va mucho más allá de los cuatrocientos metros cuadrados de la tienda de la calle Rosal. «La gente no te compra porque lleves 200 años ni porque les caigas bien, es fundamental ser competitivos», resumen los hermanos Alberto y Jorge Delgado, cuarta generación de un negocio que vivió un momento crítico en enero de 2000, cuando las llamas arrasaron su tienda principal y base de operaciones en el corazón de Oviedo.

«El incendio pudo ser la tumba, pero al final salimos súper reforzados con aquellas liquidaciones y la compañía de seguros se portó», subrayan los hermanos Delgado, bisnietos de José, el iniciador de una saga que antes de montar una tienda de tela en la calle Fruela, a principios del siglo XX, ya había sido uno de los fundadores de Al Pelayo, en 1886, junto a José Iglesias. «Con ellos empezó Máximo Secades de pequeñín, que fue quien impulsó el 2x1 de Al Pelayo»´.

Alberto y Jorge Delgado con el retrato de su bisabuelo José, el fundador de Tejidos El Mundo, en 1903 / Luisma Murias / Luisma Murias

«En aquella época las telas eran en general para todo, la tienda de Fruela era un negocio grande, que hubo que hacer más pequeña cuando la Guerra Civil porque la familia no podía pagar una renta tan alta», cuentan de los tiempos que tocó vivir al creador de El Mundo. De aquella había pocos teléfonos en Oviedo, el de su negocio era el número 98. Una de las máximas de la familia entonces era que el negocio pasaba a un solo hijo de cada generación, un criterio que precisamente se rompió con la cuarta generación de Jorge y Alberto Delgado, pero hasta llegar a ese momento y decisión, estuvieron al frente del negocio primero el abuelo Benigno, que «vivió la Guerra» y su hijo, también Benigno y padre de la cuarta generación. «Nuestro padre empezó a trabajar en la década de los cincuenta. De muy joven ya salía con el abuelo a comprar telas a las fábricas», relatan sus hijos. «Nuestro padre», abunda Alberto Delgado, «fue el que dio el siguiente empujón de crecimiento, tomó una decisión muy importante: especializarse en textil del hogar cuando llegó Galerías Preciados a Oviedo. Al llegar aquel mazacote a la calle Uría decidió que en vez de competir iba a dedicarse solo al textil del hogar y decía: ‘Con esto voy a ser fuerte en Oviedo’. Una decisión que ahora parece obvia, pero que en aquel momento le desaconsejaban hasta sus amigos».

Vista de una pancarta publicitaria de El Mundo en la calle Fruela, donde estuvo el primer local del negocio. / E. M.

Al poco de ese giro, el padre compró el edificio entero del Rosal, aunque luego la familia quedó solo con el bajo y permutó con una constructora los pisos superiores más algo de dinero a cambio de los bajos de los edificios aledaños. Mientras se hacía esa obra, la tienda se mudó a Palacio Valdés, un edificio que acabó comprando tras una opción inicial de alquiler y que tienen alquilado desde hace años a Inditex. «Comprar el local como estrategia de negocio, si el día de mañana te va mal, tienes un patrimonio», explican los hermanos Delgado. Y con esa filosofía se estableció El Mundo en la Avenida de la Costa 73, en Gijón. «Lo vamos a reformar ahora, tras treinta años en los sigue al frente Álvaro Secades», subrayan.

La cuarta generación se incorporó al negocio textil de El Mundo en 1992, cuando se adquirió el edificio de Palacio Valdés. «Se pagaron 300 y pico millones de pesetas con una hipoteca al 165 de interés y un día mi padre nos llamó y nos puso las cartas encima de la mesa, nos dijo que necesitaría nuestra ayuda, pero no nos obligó. Y para allá fuimos», cuenta Jorge Delgado. A título de anécdota, unos años después, en 1998, Tejidos El Mundo facturó la alfombra roja de cuatro metros de ancho por treinta y pico de largo con la que se recibió a Juan Pablo II en La Habana (Cuba). «En aquel tipo solo había un telar que podía hacer alfombras de cuatro metros de ancho, el Arzobispado de Oviedo contactó con nosotros, nosotros con el telar de Creciente y sin verla ni tocarla, nos encargamos de esa operación», revela Jorge Delgado, un convencido de que en el emprendimiento y en la empresa «a veces hay que equivocarse y aprender de los errores». Cuando abrió Parque Principado, también adquirieron en Vieja (Siero). «Nos pareció que esa zona podía ser buena, primero para uso de almacén y más adelante también como tienda en la parte de abajo», comentas los Delgado, fieles a una convicción que va en su ADN: «El que no se adapta, no sobrevive».

La vía de negocio más reciente de El Mundo está relacionado con «el viento de cola claro, que es el turismo, relacionado con el sector que conocemos mejor, el textil». Así que primero se asociaron con una lavandería industrial de Asipo «que acabamos comprando y con la que hacemos renting de mantelería para la hostelería. El hostelero en vez de comprar el mantel y buscar quien se lo lave se encuentra con todo el trabajo resuelto. Es decir pagan por uso. Facilitamos la vida a restaurante de estrellas Michelín y muchos más. Somos muy competitivos porque eliminamos intermediarios».Y una operación parecida, pero con una lavandería especializada en hoteles que «compramos en 2025 en_Mieres y, además, es un centro especial de empleo, lo que nos hace mucha ilusión porque se trata de trabajo inclusivo y supone devolver a la sociedad un poco de lo que te da». Es decir, cada día seis furgonetas de la división de lavandería industrial circulan por Oviedo, Gijón y Avilés para dejar mantelería, servilletas, sábanas y toallas en restaurantes y hoteles y recoger el textil sucio.

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