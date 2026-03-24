Vox reprocha al Ayuntamiento de Oviedo priorizar la recaudación frente a la inversión

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denunció, este martes, que la decisión del equipo de gobierno de destinar hasta 120 millones de euros de excedentes de tesorería a depósitos bancarios evidencia que "está recaudando por encima de lo necesario", mientras es "incapaz" de ejecutar el presupuesto municipal. La formación conservadora deja claro que la colocación de excedentes en productos financieros es una práctica legal, pero considera que "no puede desvincularse" de la baja ejecución presupuestaria que viene arrastrando el consistorio.

"Cuando un Ayuntamiento tiene 120 millones de euros que no ha sido capaz de utilizar, nos deja claro cuáles son sus prioridades políticas. Están cobrando de más a los ovetenses para luego especular con el dinero de nuestros vecinos. Cuando esa diferencia se repite año tras año, lo que demuestra es una gestión ineficaz y están imponiendo una presión fiscal que no se corresponde con las necesidades reales de la ciudad", denunció la portavoz, Sonsoles Peralta.

En este contexto, la formación elevó un ruego para instar al equipo de gobierno a tener en consideración la reiterada existencia de excedentes a la hora de diseñar las próximas ordenanzas fiscales, con el fin de adecuar la presión impositiva a la verdadera situación económica del Ayuntamiento. Desde Vox se advierte, además, de que esta dinámica responde a una "preocupante inercia política" que consiste en incrementar la recaudación a costa del contribuyente, dejar sin ejecutar partidas presupuestarias y, finalmente, destinar el dinero sobrante a entidades financieras en lugar de invertirlo en la mejora y transformación del municipio.

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"El Partido Popular presume de prudencia y solvencia financiera a costa de subir impuestos a los vecinos y de no ejecutar sus compromisos presupuestarios. Si al Ayuntamiento le sobran millones hasta el punto de tener que depositarlos en bancos, es evidente que a los ovetenses les están cobrando de más. Y lo moralmente aceptable para recuperar el estado de bienestar no es felicitarse, sino bajar impuestos", concluyó Peralta.