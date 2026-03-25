El Ayuntamiento de Oviedo organiza una segunda jornada de puertas abiertas en el parking de Ciudad Naranco antes de vender sus 421 plazas
Vecinos y empleados de la zona podrán recorrer las instalaciones del aparcamiento de Ferreros antes del inicio del proceso de subasta pública de las plazas
El Ayuntamiento de Oviedo organiza este jueves una segunda jornada de puertas abiertas en el parking de Ferreros, en el barrio de Ciudad Naranco, con el objetivo de facilitar que los interesados conozcan de primera mano las instalaciones antes de la adjudicación de las plazas. La visita se desarrollará en dos turnos, a las 10.00 y a las 11.00 horas, sin necesidad de cita previa, y contará con la presencia de técnicos municipales que resolverán dudas sobre el procedimiento de compra.
Esta nueva convocatoria llega tras la buena acogida registrada en la primera jornada, en la que participaron casi dos centenares de personas, en su mayoría residentes de la zona. Desde el equipo de gobierno se ha valorado positivamente el interés mostrado y se anima a quienes no pudieron acudir a aprovechar esta segunda oportunidad, destacando además la voluntad de facilitar el acceso a la información.
El proceso de adjudicación de las plazas se realiza mediante subasta pública al alza y permanecerá abierto hasta el próximo 16 de abril. Podrán participar personas empadronadas en Ciudad Naranco —con al menos tres meses de antigüedad— o trabajadores del barrio, acreditando dicha condición.
El aparcamiento dispone de 421 plazas en total, de las cuales 412 son ordinarias y 9 están adaptadas. El precio base parte de 267,79 euros por metro cuadrado, lo que sitúa el coste de una plaza estándar entre unos 5.900 y 7.000 euros. Además, se establece un límite de una plaza por persona y un máximo de dos por vivienda.
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