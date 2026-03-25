El Ayuntamiento de Oviedo prevé renovar en verano los campos de fútbol del Tensi

La concejalía de Deportes de Oviedo, dirigida por Conchita Méndez tiene previsto abordar a corto plazo la renovación integral de los campos de fútbol del complejo deportivo Tensi. Tras casi quince años de actividad ininterrumpida, el césped sintético del complejo presenta un deterioro notable, lo que ha llevado al consistorio a gestionar su sustitución inmediata. El proyecto contempla actuar sobre los cuatro terrenos de juego: los dos de fútbol 11 y los dos de fútbol 8.

Para agilizar los plazos y asegurar que las obras estén listas antes del inicio de la próxima temporada, el gobierno municipal maneja la fórmula del renting. Esta estrategia financiera permitirá afrontar la inversión dentro del presente ejercicio, beneficiando directamente al Real Oviedo y su escuela (EFRO), usuarios principales de un complejo que también acoge al Nalón y a equipos de rugby.

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Estas obras, que durarían dos meses y medio, se suman a la modernización de la iluminación led en los campos municipales, donde el Ayuntamiento ha invertido más de 920.000 euros. Estos trabajos afectan al Tensi, el Díaz Vega, el Hermanos Llana y el campo José Ramón Suárez Fernández de San Claudio. n