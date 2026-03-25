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Ciudad Naranco pide semáforos en la rotonda de Luis Oliver, a la entrada de Oviedo, para evitar los atascos de las obras

Los vecinos sostienen que la presencia de la Policía Local es insuficiente y reclaman una regulación permanente ante los "colapsos diarios"

Coches parados junto a las obras de ampliación de la glorieta de Luis Oliver

Coches parados junto a las obras de ampliación de la glorieta de Luis Oliver / Luisma Murias / LNE

Félix Vallina

Félix Vallina

La Asociación Vecinal Activa Ciudad Naranco ha solicitado al Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Oviedo la instalación de semáforos provisionales en la rotonda de Luis Oliver para regular el tráfico durante las obras de conexión del barrio con la AS-II. Los residentes consideran insuficiente la presencia puntual de agentes de la Policía Local y reclaman una solución continua que evite los "atascos diarios".

Según recuerdan los vecinos, los trabajos han supuesto el corte de uno de los carriles de acceso al barrio, lo que ha reducido la capacidad viaria y provocado “atascos reiterados”, especialmente en horas punta. A su juicio, la regulación mediante policías municipales, “limitada a determinadas franjas horarias”, no logra absorber el volumen de tráfico, generando "retenciones prolongadas y situaciones de riesgo".

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La asociación defiende que la instalación de semáforos permitiría ordenar la circulación durante todo el día, mejorar la salida del barrio y reducir el riesgo de accidentes. Además, sostienen que este tipo de medidas son habituales en obras cuando se reduce la capacidad de la vía. Frente a esta petición, el Principado de Asturias rechaza la semaforización. La Administración autonómica argumenta que la glorieta ya presentaba una alta intensidad de tráfico antes de las obras y defiende que la regulación mediante agentes de la Policía Local es más eficaz, al permitir adaptar la gestión en tiempo real.

El Gobierno regional advierte también de que los semáforos podrían provocar un “efecto embudo” en un entorno ya saturado, aumentando las retenciones en los accesos, además de las dificultades técnicas que plantea una glorieta con varias entradas.

Postura municipal

En la misma línea, el Ayuntamiento de Oviedo considera que los semáforos de obra “no son recomendables” y subraya el esfuerzo que se está realizando con la presencia policial desde primera hora de la mañana. El Consistorio añade que otras medidas, como modificar carriles o cambios en la regulación actual, no son viables según los criterios técnicos municipales.

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Mientras tanto, los vecinos insisten en que la situación genera problemas diarios de movilidad en uno de los principales accesos a la ciudad y reclaman una solución que funcione durante toda la jornada, más allá de la regulación puntual con agentes.

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