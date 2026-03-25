La concejala de Educación, en la Semana de la Radio del Fleming

La tercera Semana de la Radio del IES Doctor Fleming celebró ayer la segunda jornada de las cinco programadas. Desde el salón de actos del centro educativo se emitió el programa «Hoy por hoy» de la Cadena Ser, que comenzó con la directora del instituto, Natalia Ortiz, y el profesor Nacho García, explicando el proyecto de Radio Prestosa.

La concejala de Educación, en la Semana de la Radio del IES Doctor Fleming. / LNE

«Este año colaboramos también con otros centros educativos», indicó el docente sobre la iniciativa. En el espacio radiofónico presentado por José Manuel Echever, la concejala de Educación, Lourdes García, respondió a las preguntas de los estudiantes. Entre ellas cómo pueden los niños y jóvenes hacer llegar sus propuestas al Ayuntamiento. La Semana de la Radio continuará hoy y se cerrará el viernes.