La concejala de Oviedo Covadonga Díaz ve al PSOE "desnortado" y le acusa de falsear datos sobre las fiestas de barrio

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz, salió ayer al paso de las críticas del grupo municipal socialista sobre la organización de las fiestas populares en el municipio. Con una respuesta tajante, Díaz calificó a la oposición de estar "desnortada" y les acusó de "falsear" la realidad al exigir actuaciones y protocolos que, según la edil, el equipo de gobierno ya tiene plenamente operativos.

La responsable de Festejos subrayó que la gestión municipal se ajusta "escrupulosamente" a la legalidad vigente, remitiéndose a la Ley autonómica de Espectáculos Públicos. En este sentido, Díaz lanzó un dardo directo a las filas socialistas al recordar que dicha normativa fue impulsada, precisamente, por un Gobierno de su propio signo político: "Les recomendamos que se lean la ley y que dejen de utilizar de manera torticera a los vecinos en contra del gobierno local", aseveró. "Piden actuaciones que ya estamos realizando; hay técnicos dedicados específicamente a asesorar a las comisiones de festejos", defiende la edil.

Mecanismos de apoyo

Desde el área de Festejos se insiste en que no existe el vacío administrativo que denuncia el PSOE. Actualmente, el Consistorio cuenta con dos técnicos dedicados en exclusiva a informar y asesorar a las comisiones de festejos para facilitar la tramitación de sus eventos.

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En cuanto a la financiación, el equipo de gobierno recordó que ya existe una línea de subvenciones oficial y reglada a la que pueden optar todas las entidades y asociaciones que cumplan con los requisitos, negando así cualquier falta de apoyo al tejido asociativo de los barrios y parroquias ovetenses.