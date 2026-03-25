Un emblemático espacio verde albergará el primer club de lectura ambiental de Oviedo

Un club de lectura ambiental en el gran espacio verde del centro de Oviedo. Este es el proyecto de la Escuela municipal de sostenibilidad, que se inaugura el 26 de marzo, jueves, a las siete de la tarde. La biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano-La Granja es el escenario elegido para esta nueva iniciativa, que persigue disponer de un nuevo espacio para leer, reflexionar y dialogar sobre lecturas relacionadas con el medio ambiente.

En la primera sesión se presentará el club de lectura verde y se propondrá la primera lectura, “La novela del agua” de Maja Lunde. Las reuniones serán mensuales.

"Bosque y agua, un relato compartido"

La escuela municipal de sostenibilidad, surgió a finales de 2017 de la mano de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento con el objetivo de divulgar el desarrollo sostenible y formar a la ciudadanía en materia de medio ambiente. Esta semana conmemora el Día Mundial del Agua y el Día Mundial del Árbol con la campaña “Bosque y agua, un relato compartido”, “una invitación a descubrir la estrecha relación entre los ecosistemas forestales y el agua que hace posible la vida”, señalan desde la entidad.

Noticias relacionadas

La campaña, que se desarrolla en estrecha colaboración con la Concejalía de Educación, Centros Sociales, Salud Pública y Consumo, convierte, del 21 al 29 de marzo, distintos espacios en escenarios de un programa abierto a la ciudadanía. Paseos por los jardines de la Rodriga, con poetas recitando sus versos, es una de las actividades programadas. Una representación teatral para el público infantil, visitas guiadas y la puesta en marcha del club de lectura ambiental.