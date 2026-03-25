Gingko, fondo propietario de la Fábrica de Gas de Oviedo, ficha a Javier Catena, ex de El Corte Inglés
El nuevo directivo se reunió esta misma semana con el concejal de Planemiento, Nacho Cuesta, quien le mostró su respaldo al proyecto para recuperar los terrenos de la antigua factoría
La plataforma de inversión Ginkgo, propietaria de la Fábrica de Gas de Oviedo acaba de anunciar, junto a Edmond de Rothschild Private Equity, el nombramiento de Javier Catena como director general de la firma en España y Portugal, efectivo desde el pasado 1 de marzo, cuando sustituyó en el cargo a Antonio Truan, tras alcanzar este la jubilación. Catena se reunió esta misma semana con el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta. "Nuestro apoyo al plan de la fábrica seguirá siendo total", expresó el segundo teniente de alcalde.
Catena se incorpora a Ginkgo tras una etapa como alto directivo en El Corte Inglés, donde lideró la estrategia inmobiliaria a gran escala del grupo, la transformación de activos emblemáticos e iniciativas complejas de regeneración urbana, además de supervisar operaciones de la cadena de suministro y de logística de la compañía, tal y como ha expresado la compañía en un comunicado.
La designación responde, según la plataforma de inversión, a su continua expansión, su compromiso por fortalecer y asegurar su liderazgo ejecutivo en mercados clave, así como la relevancia para el negocio internacional de sus operaciones en Iberia.
El nuevo director general de Gingko en España y Portugal cuenta con más de dos décadas de experiencia en puestos de liderazgo y combina los estándares de gobernanza institucional, la excelencia operativa y la creación de valor estratégico, ha destacado la compañía.
Entre sus nuevas responsabilidad, Catena liderará las operaciones de Ginkgo en la península ibérica con un enfoque centrado en la ejecución rigurosa, el desempeño del portfolio y la captación de capital.
Asimismo, Antonio Truan, que ha desempeñado un papel fundamental en el establecimiento y desarrollo de la presencia de la firma en España y Portugal, estará involucrado en el proceso para garantizar una transición fluida y ordenada.
Para este nombramiento estratégico, Ginkgo ha contado con el asesoramiento del equipo español de la consultora de búsqueda de directivos Korn Ferry.
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