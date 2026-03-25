La gira de "Teenage Fanclub", banda de culto escocesa de los 90, llegará a Oviedo en octubre
La formación, referente del pop-rock independiente, actuará en Kuivi Almacenes en la celebración del 19o aniversario de la tienda de discos Alta Fidelidad
Ch. N.
"Teenage Fanclub" son ya una banda histórica en el rock independiente, el ámbito en el que lleva casi dos décadas moviéndose la tienda de discos Alta Fidelidad, en Oviedo. La suerte y las alianzas de programadores y responsables han querido que su aniversario, el número 19, el próximo 10 de octubre se vaya a celebrar con la parada en Oviedo, en el escenario de Kuivi Almacenes, de la banda de Glasgow (Escocia). Será a las 21 horas y las entradas ya se han puesto a la venta en la web de la sala a 30 euros.
Norman Blake, Gerard Love y Raymond McGinley, cofundadores de "Teenage Fanclub" en 1989, siguieron desde el principio el camino del pop poderoso de bandas como "Big Star", "Badfinger" o "The Byrds". Buenas voces, guitarras densas y estribillos efectivos dieron salida a discos como "Bandwagonesque" (1991), "Grand Prix" (1995) y "Songs From Northern Britain" (1997), en un camino alejado del grunge y el britpop por el que han seguido ya en este siglo convertidos en banda de culto y con el aplauso de crítica y seguidores.
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