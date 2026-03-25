El Gobierno concede el indulto pedido por la hermandad ovetense de Jesús Cautivo para un preso asturiano

El Gobierno central ha dado luz verde al indulto solicitado por la cofradía ovetense de Jesús Cautivo para un recluso asturiano, que actualmente cumple condena en el centro penitenciario de Asturias, en Llanera, pun un delito contra la salud pública que había cometido en 2020. El decreto real con la concesión del indulto sale publicada en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles, tras haber sido aprobado previamente en el Consejo de Ministros, donde fue informado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige de Félix Bolaños. Tras esta medida de gracia, la procesión de Jesus Cautivo, que se celebra en la tarde noche del Jueves Santo volverá a vivir el rito de la liberación de un preso, que tiene lugar entre los palacios de Valdecarzana y Camposagrado, la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que no se daba desde el año 2023 aunque sí se procedía a le lectura del pasaje en lo que es el punto intermedio de dicha procesión.

El recluso ahora indultado dejará de cumplir la pena de tres años de prisión a la que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Asturias, sección octava, con sede en Gijón en marzo de 2022, por un delito contra la salud pública cuya comisión se remonta a 2020, que le le había supuesto además de la privación de libertad la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y una multa de 35.041 euros, además de una responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión adicional por cada mil euros impagados.

Noticias relacionadas

El texto del indulto, publicado en el BOE, establece la condición de que el recluso no vuelva a cometer ningún delito en el plazo de trer años desde la publicación de este medida gracias, solicitada por la Cofadía de Jesús Cautivo, que tiene su sede en la basílica de San Juan el Real de Oviedo y que precisamente estos días se encuentra en los preparativos finales para la celebración de la procesión del Jueves Santo, una de las que concita más expectación a su paso ya que es la única que discurre a lo largo de casi toda la calle Uría, la arteria principal del centro de la ciudad.